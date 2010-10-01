копирайтер, медсестра широкого профиля, врач-реабилитолог, специалист лфк

Образование/Квалификация:

2010 - 2014: СЭГИ ТГНУ им. В.И. Вернадского,

физическая реабилитация

2006 - 2010: ДМИ ТНМ,

сестринское дело

Языки:

Русский - родной

Французский - бегло

Английский - базовый

Опыт работы

09/2013 - 06/2014

ОО "ДФОЦ". должность - инструктор ЛФК, специалист по физической реабилитации.

Обязанности: проведения занятий лечебной физической культуры с детьми младшего школьного возраста, проведения врачебно-педагогического контроля состояния здоровья детей, ведение документации.

10/2010 - 04/2013

КУ "ГКБ №8" ДОР. должность - старшая медсестра

в обязанности входило: проведение манипуляций (инъекции внутримышечные, внутривенные, подкожные, субконъюнктивальные, парабульбарные, ретробульбарные, внутрикожные); забор крови в/в; забор анализов для лабораторных исследований; подготовка пациентов к операциям; проведения инстилляций глазных капель; проведение исследований (периметрия, рефрактомтрия, определение остроты зрения); дезинфекция и стерилизация инструментов и перевязочного материала; соблюдение сан-эпид режима; ведение документации (отчеты, графики работы, журналы, заявки на медикаменты и пр.). Подчинялась заведующему отделением, главной медсестре больнице и главному врачу. В подчинении находилось 3 человека (2 медсестры и сестра-хозяйка).