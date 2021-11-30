Я на вашей стороне:)

Прошла обучение на графического дизайнера, умею работать в Illustrator, Photoshop, After Effects, Figma. Смогу сделать постер, плакат, пригласительные билеты, оформить презентацию, сайт, разворот журнала, гайд для инстаграма, логотип.

Только начинаю свой путь во фрилансе, хочу получить опыт, восприимчива к критике, готова переделывать работу столько раз, сколько нужно!