Полина Иванова polina_de3ignerpolina_de3igner
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я на вашей стороне:)
Прошла обучение на графического дизайнера, умею работать в Illustrator, Photoshop, After Effects, Figma. Смогу сделать постер, плакат, пригласительные билеты, оформить презентацию, сайт, разворот журнала, гайд для инстаграма, логотип.
Только начинаю свой путь во фрилансе, хочу получить опыт, восприимчива к критике, готова переделывать работу столько раз, сколько нужно!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта. Гласморфизм34 просмотра
- Главная страница сайта37 просмотров
- Главная страница сайта РЖД62 просмотра
- Блоки разных форматов60 просмотров
- Баннер24 просмотра
- Постер27 просмотров
- Блок регистрации29 просмотров