polina_skomorokh

Сценарист, редактор

Учусь на четвёртом курсе Киевского национально университета им. И. К. Карпенко-Карого на драматурга кино и телевиденья. Есть опыт работы с игровыми проектами - сериалами ("Морская академия", "Потому что люблю" - на данный момент на этапе производства), короткими (студенческие работы, в основном) и полными метрами (собственноручно написанный фильм). Также есть опыт работы на телевидении - проект "Секретный фронт" на ICTV в качестве сценариста и журналиста.

Работаю быстро, могу в сжатые сроки качественно выполнить задание, готова работать 24\7, что и делаю на данный момент. Открыта к новым предложениям или вопросам :)