polinasokolova

Полина polinasokolova

 
24 годаРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Эффективный дизайн сайта, иллюстрации для Вашего проекта.

Здравствуйте!

О дизайне сайтов:

Выполню эффективный, доступный и удобный дизайн с творческим подходом для Вашего проекта и бизнеса. 

Какие услуги я предлагаю? 

1. Дизайн/редизайн страницы

2. Иконки

3. Векторные иллюстрации.

На каких условиях я работаю:

1. Отправка технического задания 

2. Составление плана работы (эксиз, карта сайта итп)

3. Предоплата 50%

4. Разработка качественного дизайна в удобные для Вас сроки

5. Я отправляю Вам скриншот своей работы

6. Перевод остатка оплаты

7. Я отправляю Вам все файлы.

Обо мне и моих навыках:

Коммуникабельная, ответственная, пунктуальная, творческая, люблю свое дело и работать. 

Владею Adobe Photoshop cs6, Adobe Illustrator cs6 и Paint Tool SAI.

Вкладываю душу и изюминку в каждую работу. 

Контактные данные: 

[email protected]

[email protected]

Дизайн сайтаIllustratorPhotoshop
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