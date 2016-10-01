Здравствуйте!
О дизайне сайтов:
Выполню эффективный, доступный и удобный дизайн с творческим подходом для Вашего проекта и бизнеса.
Какие услуги я предлагаю?
1. Дизайн/редизайн страницы
2. Иконки
3. Векторные иллюстрации.
На каких условиях я работаю:
1. Отправка технического задания
2. Составление плана работы (эксиз, карта сайта итп)
3. Предоплата 50%
4. Разработка качественного дизайна в удобные для Вас сроки
5. Я отправляю Вам скриншот своей работы
6. Перевод остатка оплаты
7. Я отправляю Вам все файлы.
Обо мне и моих навыках:
Коммуникабельная, ответственная, пунктуальная, творческая, люблю свое дело и работать.
Владею Adobe Photoshop cs6, Adobe Illustrator cs6 и Paint Tool SAI.
Вкладываю душу и изюминку в каждую работу.
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