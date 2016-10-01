Эффективный дизайн сайта, иллюстрации для Вашего проекта.

Здравствуйте!

О дизайне сайтов:

Выполню эффективный, доступный и удобный дизайн с творческим подходом для Вашего проекта и бизнеса.

Какие услуги я предлагаю?

1. Дизайн/редизайн страницы

2. Иконки

3. Векторные иллюстрации.

На каких условиях я работаю:

1. Отправка технического задания

2. Составление плана работы (эксиз, карта сайта итп)

3. Предоплата 50%

4. Разработка качественного дизайна в удобные для Вас сроки

5. Я отправляю Вам скриншот своей работы

6. Перевод остатка оплаты

7. Я отправляю Вам все файлы.

Обо мне и моих навыках:

Коммуникабельная, ответственная, пунктуальная, творческая, люблю свое дело и работать.

Владею Adobe Photoshop cs6, Adobe Illustrator cs6 и Paint Tool SAI.

Вкладываю душу и изюминку в каждую работу.

Контактные данные:

[email protected]

[email protected]