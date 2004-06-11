Фирменный логотип
Дизайн , создание банера, визитки, и т.д
Я против войны в Украине!
Давайте познакомимся.
Меня зовут Полина, 17 лет. Изучаю веб дизайн , на данный момент создаю рекламные баннера и дизайн визитных карт,примеры работ есть в портфолио .
Имею диплом художника (6 лет худ. школы).
Ищу себя и буду рада помочь каждому!
Я на связи в любое время суток
inst : sipoppsss
telegram: https://t.me/aduvano
тик ток: https://vm.tiktok.com/ZMNFuDk9m/
Связывайтесь со мной , обсудим то что вас интересует в удобное для вас время!
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Портфолио
- Barber shop14 просмотров
- Nails studio15 просмотров
- Логотип для кофейни20 просмотров
- Фирменный стиль персональной визитки18 просмотров
- Canva9 просмотров
- Tilda12 просмотров