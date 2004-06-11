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Дизайн , создание банера, визитки, и т.д

Я против войны в Украине!

Давайте познакомимся.

Меня зовут Полина, 17 лет. Изучаю веб дизайн , на данный момент создаю рекламные баннера и дизайн визитных карт,примеры работ есть в портфолио .

Имею диплом художника (6 лет худ. школы).

Ищу себя и буду рада помочь каждому!

Я на связи в любое время суток

inst : sipoppsss

telegram: https://t.me/aduvano

тик ток: https://vm.tiktok.com/ZMNFuDk9m/

Связывайтесь со мной , обсудим то что вас интересует в удобное для вас время!

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