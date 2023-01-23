Перевод с английского на украинский

ЦІЛЬ

Шукаю роботу яка буде пов'язана з перекладом тексту, репетиторством. Також займаюсь монтажем відео, оформленням сторінок в соціальних мережах, пишу тексти.

ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ

Комунікабельна, пунктуальна та відповідальна. Вільно володію українською, російською мовами та добре володіння англійською на рівні B2.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ:

1. Вільне володіння українською, російською мовами та добре володіння англійською (рівень B2)

2. Базові знання у роботі з ПК. (Google Documents/ Презентація/ Omega T)