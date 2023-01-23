Перевод с английского на украинский
ЦІЛЬ
Шукаю роботу яка буде пов'язана з перекладом тексту, репетиторством. Також займаюсь монтажем відео, оформленням сторінок в соціальних мережах, пишу тексти.
ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ
Комунікабельна, пунктуальна та відповідальна. Вільно володію українською, російською мовами та добре володіння англійською на рівні B2.
ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ:
1. Вільне володіння українською, російською мовами та добре володіння англійською (рівень B2)
2. Базові знання у роботі з ПК. (Google Documents/ Презентація/ Omega T)