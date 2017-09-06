polulyakh

Виталий Полулях polulyakh

 
68 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Конструктор со стажем - корпусные изделия, металлоконструкции, детали машин и механизмов – разработка, дизайн, моделирование, чертежи, визуализация.

Полулях Виталий Иванович.Адрес: г.Житомир Телефон:+38 0504630887 Е-mail: vip.dkdсобачкаukr.net   [email protected] Образование: Закончил  механический факультет КПИ по специальности – технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Занимался разработкой конструкторской документации изделий, их дизайном, запуском в производство.Разработка изделий от компоновки до получения рабочих чертежей – работал в основном в программе  SolidWorks. Стаж работы конструктором больше 20 лет.

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...............................................................................................................................................................                         2011-2012 – инженер-конструктор предприятия « Даніко» - (проектирование рамных сварных конструкций, работа с листовым металлом).

2012-2013 - инженер-конструктор предприятия «Кригер» - разработка систем топливоподачи

котельного оборудования.

2013 - разработка станочных приспособлений и оснастки, деталей машин и механизмов. 

 Профессиональные навыки: - корпусные изделия, металлоконструкции, детали машин и механизмов – разработка, дизайн, моделирование, изготовление чертежей, визуализация.

ПК – программы  SolidWorks, HSMWorks, офисные, работал в «Компасе».

Портфолио

Машиностроение
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от 2 дней
#198
Архитектура зданий
нет отзывов
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от 2 дней
#354
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#618