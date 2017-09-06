Конструктор со стажем - корпусные изделия, металлоконструкции, детали машин и механизмов – разработка, дизайн, моделирование, чертежи, визуализация.

Полулях Виталий Иванович . Адрес: г.Житомир Телефон:+38 0504630887 Е-mail: vip.dkdсобачкаukr.net [email protected] Образование: Закончил механический факультет КПИ по специальности – технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Занимался разработкой конструкторской документации изделий, их дизайном, запуском в производство.Разработка изделий от компоновки до получения рабочих чертежей – работал в основном в программе SolidWorks. Стаж работы конструктором больше 20 лет.

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 2011-2012 – инженер-конструктор предприятия « Даніко» - (проектирование рамных сварных конструкций, работа с листовым металлом).

2012-2013 - инженер-конструктор предприятия «Кригер» - разработка систем топливоподачи

котельного оборудования.

2013 - разработка станочных приспособлений и оснастки, деталей машин и механизмов.

Профессиональные навыки: - корпусные изделия, металлоконструкции, детали машин и механизмов – разработка, дизайн, моделирование, изготовление чертежей, визуализация.

ПК – программы SolidWorks, HSMWorks, офисные, работал в «Компасе».