polunina_1999pk

Дизайнер-маркетолог

Мы в 21 веке,всем нужен сайт,чтобы продавать свой продукт или услугу

Лендинги -один из самых поппулярных и работающих инструментов для получения прибыли.

Я помогу вам с продажами.

Создаю лендинг по правилам маркетинга:

анализ ниши,конкурентов,ЦА

создание прототипа по принципу "прогревания" клиента.

дизайн исходя из анализа и трендов рынка.

до 10 экранов 15 дней (до 15 экранов 20 дней) вместе с правками (анализ,прототипирование,дизайн,верстка)

Цены:

до 10 экранов 25 к.

до 15 экранов 30 к.

Что сделаю я:

анализирую конкурентов

создаю портреты вашей ца

прописываю их боли и желания

беру копирайтинг на себя(тексты в прототипе)

прототипирую сайт

создаю дизайн

контролирую верстальщика чтобы все было четко