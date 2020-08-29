polunina_1999pk

Кристина Полунина polunina_1999pkpolunina_1999pk
24 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер-маркетолог
Мы в 21 веке,всем нужен сайт,чтобы продавать свой продукт или услугу
Лендинги -один из самых поппулярных и работающих инструментов для получения прибыли.
Я помогу вам с продажами.
Создаю лендинг по правилам маркетинга:
- анализ ниши,конкурентов,ЦА
- создание прототипа по принципу "прогревания" клиента.
- дизайн исходя из анализа и трендов рынка.
до 10 экранов 15 дней (до 15 экранов 20 дней) вместе с правками (анализ,прототипирование,дизайн,верстка)
Цены:
до 10 экранов 25 к.
до 15 экранов 30 к.
Что сделаю я:
- анализирую конкурентов
- создаю портреты вашей ца
- прописываю их боли и желания
- беру копирайтинг на себя(тексты в прототипе)
- прототипирую сайт
- создаю дизайн
- контролирую верстальщика чтобы все было четко
- Созвон на интервью по вопросам и нюансам вашего бизнесса.Либо заполнение брифа.Как вам удобнее.
- Это займет 2 часа вашего времени.А у меня будет полное представления что и как мы продаем и как лучше это сделать.
- Если сайт есть,то с вас доступы к хостингу.
- Если сайта нет от слова "совсем",то оплата и регистрация домена и хостинга на вашу почту.
Действие аккаунта приостановлено!