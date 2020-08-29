polunina_1999pk

Кристина Полунина polunina_1999pk

 
24 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер-маркетолог

Мы в 21 веке,всем нужен сайт,чтобы продавать свой продукт или услугу 

Лендинги -один из самых поппулярных и работающих инструментов для получения прибыли.

Я помогу вам с продажами.

Создаю лендинг по правилам маркетинга:

  • анализ ниши,конкурентов,ЦА
  • создание прототипа по принципу "прогревания" клиента.
  • дизайн исходя из анализа и трендов рынка.
Сроки: 

до 10 экранов  15 дней (до 15 экранов  20 дней) вместе с правками  (анализ,прототипирование,дизайн,верстка) 

Цены:

до 10 экранов 25 к.  

до 15 экранов  30 к.

Что сделаю я:

  • анализирую конкурентов
  • создаю портреты вашей ца
  • прописываю их боли и желания
  • беру копирайтинг на себя(тексты в прототипе)
  • прототипирую сайт
  • создаю дизайн
  • контролирую верстальщика чтобы все было четко
Что требуется от вас:

  • Созвон на интервью по вопросам и нюансам вашего бизнесса.Либо заполнение брифа.Как вам удобнее.
  • Это займет 2 часа вашего времени.А у меня будет полное представления что и как мы продаем и как лучше это сделать.
  • Если сайт есть,то с вас доступы к хостингу.
  • Если сайта нет от слова "совсем",то оплата и регистрация домена и хостинга на вашу почту.