Анастасия Полякова polykanpolykan
Меня зовут Настя, мне 20 лет, учусь в ВШЭ на международном бизнесе и менеджменте. Живу в Санкт-Петербурге и готова уделать работе МНОГО свободного времени!!!
Мои черты:
* креативность
* позитивность
* желание работать и реализовываться
* желание заниматься любимым делом и приносить какой-либо вклад
* грамотность
* работоспособность и усидчивость
* разносторонность
* перфекционизм
* открытость
* быстро схватываю и анализирую информацию
Мои способности:
* умение и опыт работы во всех программах MW
* видеомонтаж/видеосъёмка
* лого/принты/лэйблы/постеры/чек-листы/календари и много другое
* отличное владение английским (устный/письменный)
* составление документов/отчетов/инфографики
* ведение инстаграма/создание историй в инстаграме/написание постов
Даже если я чего-то не знаю, или здесь нет навыков, которые вам пригодятся, я готова научиться им, готова изучить что-то новое, чтобы применить это на практике, потому что я хочу реализовывать мои знания, быть полезной и нужной!