Дизайнер, менеджер и просто хороший человек

Меня зовут Настя, мне 20 лет, учусь в ВШЭ на международном бизнесе и менеджменте. Живу в Санкт-Петербурге и готова уделать работе МНОГО свободного времени!!!

Мои черты:

* креативность

* позитивность

* желание работать и реализовываться

* желание заниматься любимым делом и приносить какой-либо вклад

* грамотность

* работоспособность и усидчивость

* разносторонность

* перфекционизм

* открытость

* быстро схватываю и анализирую информацию

Мои способности:

* умение и опыт работы во всех программах MW

* видеомонтаж/видеосъёмка

* лого/принты/лэйблы/постеры/чек-листы/календари и много другое

* отличное владение английским (устный/письменный)

* составление документов/отчетов/инфографики

* ведение инстаграма/создание историй в инстаграме/написание постов

Даже если я чего-то не знаю, или здесь нет навыков, которые вам пригодятся, я готова научиться им, готова изучить что-то новое, чтобы применить это на практике, потому что я хочу реализовывать мои знания, быть полезной и нужной!