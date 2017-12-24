polyommatinae

QA Engineer/Тестировщик
Работаю в тестировании уже более четырех лет, сотрудничала и работала в таких компаниях как Mail.ru, Avito, ВКонтакте и Столото. Лажу как с десктопом, так и с мобильными приложениями, есть ПК как на винде, так и на маке, а так же есть мобильные устройства, при необходимости прогнать на них.
Так же занимаюсь разработкой тестовой документации и автотестированием, могу помочь как с организацией процесса автоматизированного тестирования, так и с написанием тест-кейсов.
Скиллы:
Гарантирую:
- Выполнение задания точно в срок;
- Всегда нахождение на связи, для контакта с заказчиком;
- Адекватный и заинтересованный подход к каждому заданию.
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