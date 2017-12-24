polyommatinae

Анастасия polyommatinae

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
QA Engineer/Тестировщик

Работаю в тестировании уже более четырех лет, сотрудничала и работала в таких компаниях как Mail.ru, Avito, ВКонтакте и Столото. Лажу как с десктопом, так и с мобильными приложениями, есть ПК как на винде, так и на маке, а так же есть мобильные устройства, при необходимости прогнать на них.

Так же занимаюсь разработкой тестовой документации и  автотестированием, могу помочь как с организацией процесса автоматизированного тестирования, так и с написанием тест-кейсов.

Скиллы:

  • Проведение функционального тестирования;
  • ﻿Ручных и автоматизированных прогонов;
  • Составление тестовой документации (тест-кейсы, тест-планы/чек-листы);
  • Проведение юзабилити анализа (составления списка улучшений, проведение анализа конкурентов);
  • Помощь в организации автоматизированного тестирования;
  • Умение и знание HTML, CSS и JacaScript;
  • Создание тестовы для автоматизации с нуля.   

    • Гарантирую:

    • Выполнение задания точно в срок;
    • Всегда нахождение на связи, для контакта с заказчиком;
    • Адекватный и заинтересованный подход к каждому заданию.
    HTMLCSS