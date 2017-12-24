polyommatinae

QA Engineer/Тестировщик

Работаю в тестировании уже более четырех лет, сотрудничала и работала в таких компаниях как Mail.ru, Avito, ВКонтакте и Столото. Лажу как с десктопом, так и с мобильными приложениями, есть ПК как на винде, так и на маке, а так же есть мобильные устройства, при необходимости прогнать на них.

Так же занимаюсь разработкой тестовой документации и автотестированием, могу помочь как с организацией процесса автоматизированного тестирования, так и с написанием тест-кейсов.

Скиллы:

Проведение функционального тестирования;

﻿Ручных и автоматизированных прогонов;

Составление тестовой документации (тест-кейсы, тест-планы/чек-листы);

Проведение юзабилити анализа (составления списка улучшений, проведение анализа конкурентов);

Помощь в организации автоматизированного тестирования;

Умение и знание HTML, CSS и JacaScript;

Создание тестовы для автоматизации с нуля.

Гарантирую: