Требуется устный переводчик китайского языка при монтаже оборудования (строительство производственного предприятия) с возможностью командировок. Проезд и проживание оплачиваются отдельно. Резюме с указанием опыта работы и практикуемых расценок высылать на адрес, указанный на http://www.ponimatel.ru/ru/contacts.html.
Андрей Андреев ponimatelponimatel
Переводческая компания ПОНИМАТЕЛЬ
Перевод на русский и иностранный язык (техника, юриспруденция, экономика, коммерция).
Требуются опытные внештатные переводчики.
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Проводим набор внештатных переводчиков китайского языка. Общие требования Опыт переводческой работы: не менее 3 лет, отличное владение русским и китайским языком. Для рассмотрения и регистрации в базе данных предоставить подробное резюме с описанием переводческого опыта, возможностями для выполнения ...Переводы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
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