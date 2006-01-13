Проводим набор внештатных переводчиков китайского языка. Общие требования Опыт переводческой работы: не менее 3 лет, отличное владение русским и китайским языком. Для рассмотрения и регистрации в базе данных предоставить подробное резюме с описанием переводческого опыта, возможностями для выполнения ...