ponimatel

Андрей Андреев ponimatel

 
43 годаРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Переводческая компания ПОНИМАТЕЛЬ

Перевод на русский и иностранный язык (техника, юриспруденция, экономика, коммерция).

Требуются опытные внештатные переводчики.

  • Внештатный переводчик китайского

    Требуется устный переводчик китайского языка при монтаже оборудования (строительство производственного предприятия) с возможностью командировок. Проезд и проживание оплачиваются отдельно. Резюме с указанием опыта работы и практикуемых расценок высылать на адрес, указанный на http://www.ponimatel.ru/ru/contacts.html.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводчики китайского

    Проводим набор внештатных переводчиков китайского языка. Общие требования Опыт переводческой работы: не менее 3 лет, отличное владение русским и китайским языком. Для рассмотрения и регистрации в базе данных предоставить подробное резюме с описанием переводческого опыта, возможностями для выполнения ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик

    Требуются ОПЫТНЫЕ внештатные переводчики англ. яз. для периодического выполнения перевода документации по автоматизации производства (ИТ, КИП). Условия работы оговариваются ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОДРОБНЫМ РЕЗЮМЕ, содержащим описание переводческого опыта, образования, возможностей для выполнения перевода, всевозможных ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик англ. яз. (автоматика)

    Требуются переводчики для письменного перевода документации по автоматизации нефтеперерабатывающего предприятия с англ. яз. на русск. Обязательный условия: 1) возможность переводить не менее 7 стр. в сутки, 2) наличие опыта перевода в области автоматика, электротехника, ИТ. Приветствуется ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчики французского языка

    Трубются внештатные переводчики французского языка для выполнения письм. переводов в области коммерции (договоры) и техники (технологии производства в лёгк. промышленности). Все подробности оговариваются только ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ РЕЗЮМЕ отправленным на адрес Manager{*_*}Ponimatel.РУ.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад