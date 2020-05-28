Бесплатно за отзыв и небольшой % с реальных продаж приведу клиентов с помощью рекламы в Яндексе или Гугле. [email protected] тел.8-912-789-5365

Эффективно настрою рекламу в Яндексе и/ или Гугле. Возможно создание РК на английском языке. Осуществляю ведение и оптимизацию рекламных кампаний. Сертификат интернет-маркетолога по ссылке https://yadi.sk/d/IHQ_T84-Eivi2A

Выгоды, которые получают мои клиенты:

1. До начала работ провожу маркетинговый аудит посадочных страниц сайта и офера (offer) параллельно с анализом основных конкурентов.

По результатам предоставляю рекомендации (при необходимости), что создаёт

предпосылки для экономии рекламного бюджета.

2. До запуска основных рекламных кампаний (РК) провожу тестовые.

3. При необходимости провожу профессиональный аудит и даю рекомендации для ваших уже существующих РК.

4. В процессе проведения рекламной кампании осуществляю оптимизацию - корректировки на основании выполнения посетителем сайта целевых действий. Благодаря этому эффективность Ваших продаж растёт.

5. Если Вам требуется только начальная настройка РК, а ведение будете осуществлять своими силами, то в этом случае бесплатно проконсультирую по оптимизации и улучшению показателей РК.