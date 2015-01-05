ponyatov12

Евгений ponyatov12

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сообщества в Вконтакте

    Необходимо разработать дизайн сообщества в Вконтакте Сообщество туристического агентства Разработать: Аватар и баннер компании одного стиля Меню сообщества

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн Landing Page для турагентства

    Меня интересует конверсия минимум 8% с целевого трафика. Продавать с лендинга будем туристические услуги. Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад