ponyatov12

Необходимо разработать дизайн сообщества в Вконтакте Сообщество туристического агентства Разработать: Аватар и баннер компании одного стиля Меню сообщества
Дизайн сайтов7 заявок
Закрыт
10 лет назад
Необходимо разработать дизайн сообщества в Вконтакте Сообщество туристического агентства Разработать: Аватар и баннер компании одного стиля Меню сообщества
Меня интересует конверсия минимум 8% с целевого трафика. Продавать с лендинга будем туристические услуги. Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. ...