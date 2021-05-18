Мы используем open-source решение с лицензией Apache 2.0 для разработки нашего приложения.Хотим лучше понять детали лицензии для коммерческого распространения (например, можем ли мы при минимальных модификациях кода, продавать приложение в Google Play).Также интересуют более практические ...
Дизайнер, проектозапускатель
Учился дизайну через собственные проекты (приложения, геймдев), что позволило получить очень разносторонний опыт. От простых логотипов в иллюстраторе до 3д графики в блендере.
Есть небольшой опыт программирования (HTML/CSS, C#, Blueprints UE4), что позволяет хоть немного понимать о чем говорят разработчики и дизайнить решения, с учетом технических ограничений.
В своемнынешнем проекте (приложение для заметок fraktus.app) помимо дизайна также отвечаю за фандрейзинг (собрал €4К) и маркетинг.
Переехал в Финляндию 6 лет назад, собираюсь начать строить свой Гугл отсюда.
- Юридические услуги2 заявкиЗакрыт4 года назад