Попов Олег Владимирович, которому была отдана работа по написанию модуля для компании Munich Reinsurance Group in Australasia, не была выполнена в сроки, указанными в Т.З. На просьбу о продлении срока выполнения на 8 дней, ему пошли на встречу. В результате человек вообще пропал и не предоставил сделанную работу в указанный им срок, что принесло некоторые убытки компании и потеря доверия клиентов. НЕ РЕКОМЕНДУЕМ связываться с этим человеком. Человек безответственный, несмотря на его возраст.