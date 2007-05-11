pov

Олег Попов pov

 
61 годРоссия/Новосибирск
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Разарботчик баз данных, WEB. MS Office.

Инструменты VS .NET, VS 6.0, SQL Server, Access.

Языки программирования VB.NET, C#, VB, VBA, ASP.NET

Microsoft certified professional - Support Winodows

Отзывы заказчиков
alexfilukoff
Filukoff Aleksandr 
NaN летАвстралия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
0 баллов
17 лет назад
DotNetNuke Report Module
Попов Олег Владимирович, которому была отдана работа по написанию модуля для компании Munich Reinsurance Group in Australasia, не была выполнена в сроки, указанными в Т.З. На просьбу о продлении срока выполнения на 8 дней, ему пошли на встречу. В результате человек вообще пропал и не предоставил сделанную работу в указанный им срок, что принесло некоторые убытки компании и потеря доверия клиентов. НЕ РЕКОМЕНДУЕМ связываться с этим человеком. Человек безответственный, несмотря на его возраст.