Специалист по математике и информационным технологиям

Окончил Московский университет в 1989 г , механико-математический ф-т, затем там же аспирантуру. Д.т.н. Сейчас с.н.с. СПбГУ.

Выполняю студенческие работы с 2001 года, прежде всего по предметам, связанным с информатикой, программированием, математическими методами. Также есть неплохой опыт в выполнении диссертационных работ и сопровождающих научных статей.