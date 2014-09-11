Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Татьяна
prettysuper
prettysuper
40 лет
Россия
/
Саранск
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Технический переводчик. Опыт работы - 7 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Виктор
baden777
46 лет
Германия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
51 отзыв
$400
6 баллов
9 лет назад
Переводчик: немецкий язык
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
1
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар