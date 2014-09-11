prettysuper

Татьяна prettysuper

 
40 летРоссия/Саранск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Технический переводчик. Опыт работы - 7 лет.
Отзывы заказчиков
baden777
Виктор 
46 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
6 баллов
9 лет назад
Переводчик: немецкий язык
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