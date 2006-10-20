prikhodko

Prikhodko Julia prikhodko

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение в Западном интернете. Питер

    Доброго времени суток. На постоянную удаленную работу требуется SEO оптимизатор. Задача: есть 3 сайта на англ., нем., фр. языках некоторой русской компании. Сайты корпоративные, "старые", с хорошим PR в 6-7. Требуется, как и следует из ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • SEO для западных сайтов. питер

    Доброго времени суток. На постоянную удаленную работу требуется SEO оптимизатор. Задача: есть 3 сайта на англ., нем., фр. языках некоторой русской компании. Сайты корпоративные, "старые", с хорошим PR в 6-7. Требуется, как и следует из ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редактор новостей + написание статей

    Требуется на небольшом проекте: Вакансия #1: 1. Ежедневно добавлять по 5-6 небольших новостей в 1000-1500 символов. Новости желательно переводить с английского (ресурсы все предоставлю, искать не нужно ничего - каждый день на этих ресурсах новости публикуются). ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Запостить информацию о блоге на англоязычных сайта

    $50

    Нужно разместить информацию о блоге компании в 100-150 директориях англоязычных и потом проконтролировать - все ли каталоги инфу обновили. По сути - это как информацию о сайте постить в каталогах. Стоимость работы - $50 (работа ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • SEO в англоязычном интернете

    Есть сайт компании, он же сайт программного продукта, который на рынке существует более 7 лет, продвигается продукт на западе. Некоторую долю рынка занимает. Требуется, чтобы сайт по топовым запросам в своей сфере был в топ5. ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
boomer1311
Павел 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Запостить информацию о блоге на англоязычных сайта
Очень вежливый, корректный человек. Приятно иметь дело с такими людьми, как Юля. Хорошо платит...
Хороший адекватный человек и исполнитель. Все было сделано даже раньше, чем просто вовремя. И качественно. В спорных ситуациях уметь находить решение. После пары разовых заказов стали сотрудничать на постоянной основе.
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