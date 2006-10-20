Доброго времени суток. На постоянную удаленную работу требуется SEO оптимизатор. Задача: есть 3 сайта на англ., нем., фр. языках некоторой русской компании. Сайты корпоративные, "старые", с хорошим PR в 6-7. Требуется, как и следует из ...
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток. На постоянную удаленную работу требуется SEO оптимизатор. Задача: есть 3 сайта на англ., нем., фр. языках некоторой русской компании. Сайты корпоративные, "старые", с хорошим PR в 6-7. Требуется, как и следует из ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется на небольшом проекте: Вакансия #1: 1. Ежедневно добавлять по 5-6 небольших новостей в 1000-1500 символов. Новости желательно переводить с английского (ресурсы все предоставлю, искать не нужно ничего - каждый день на этих ресурсах новости публикуются). ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно разместить информацию о блоге компании в 100-150 директориях англоязычных и потом проконтролировать - все ли каталоги инфу обновили. По сути - это как информацию о сайте постить в каталогах. Стоимость работы - $50 (работа ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть сайт компании, он же сайт программного продукта, который на рынке существует более 7 лет, продвигается продукт на западе. Некоторую долю рынка занимает. Требуется, чтобы сайт по топовым запросам в своей сфере был в топ5. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад