primavera7702

Светлана Курош primavera7702

 
29 летЛатвия/Даугавпилс
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование:

- среднее (Даугавпилсская средняя школа №13 (Латвия))

- неоконченное высшее (Россия, Москва, Российский государственный гуманитарный университет, факультет экономики, управления и права, отделение международных отношений)

Языки:

- русский (родной)

- латышкий (в совершенстве)

- английский (upper intermediat)

- французский (начальный уровень)

Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#3763