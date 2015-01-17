Светлана Курош primavera7702primavera7702
29 летЛатвия/Даугавпилс
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Образование:
- среднее (Даугавпилсская средняя школа №13 (Латвия))
- неоконченное высшее (Россия, Москва, Российский государственный гуманитарный университет, факультет экономики, управления и права, отделение международных отношений)
Языки:
- русский (родной)
- латышкий (в совершенстве)
- английский (upper intermediat)
- французский (начальный уровень)
Переводы
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