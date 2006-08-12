privat

Алексей Петров privat

 
45 летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • 3D модели жеских фигур

    3D модели жеских фигур в древнеегипетских одеждах для покерной комнаты onlain. Фигуры статические, сидящие за столом, в разных ракурсах: лицом вперед, сзади , с боков.(всего десять) Модель покерной комнаты имеется, но требует небольших доработок вышлю исходники. Имееется 10 ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 3D модели

    Создать 3D МОДЕЛИ для покер рума . 10 моделей мужских, 10 женских и дилер. Вдревнеегипетском стиле. В качестве альтернативы можно использовать фигуры богов. P.S. Приложен файл с игровыьм столом за котором должны размещаться модели .

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка партнерской программы

    Требуется разработать партнерскую программу для покерной комнаты-onlain (poker room). Необходимо создать отличающуюся от других покерных комнат партнерскую программу, гарантирующую высокую популярность самой партнерки и poker roomА в целом. Приветствуется творческий подход, выслушаю даже самые безрассудные , ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск информации о иностранных интернет банках

    $10

    Интересует информация о зарубежных интернет банках по типу нашего rupay работающего с самыми популярными платежными системмами netteler, pay-pal и тд, прием карточек visa и тд, также возможность открытия счета в pay-pal через этот банк. ...

    Поиск информации16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа для игры в покер

    Нужно создать игровой контент(покер) для скачивания с сайта. Программа по своим возможностям, функциям такая-же на http://partypoker.com но с другим дизайном. Всем заинтересовавшимся скачайте программу с указанного сайта, изучите ее. После этого обговорим детали.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт для игры в покер

    Нужен сайт для игры в покер. Чтобы люди играли в покер на деньги и интерес друг с другом. Необходио создать ( написать) программу "игровой контент". Для примера : сайт должен быть с такими- же возможностями как www.partypoker.com ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Thoozflog
Гость 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$500
10 баллов
17 лет назад
3D модели жеских фигур
Приятно было взяться за проект, все возникшие трудности были приняты Алексеем во внимание и вместе были найдены наиболее подходящие решения. К исполнителю Алексей относится с должным уважением, что очень приятно! Я всем остался доволен, благодарю за представленную возможность и в дальнейшем буду рад сотрудничать.
Меня очень порадовало сотрудничество с Александром Радославовым! Профессиональное чутье этого человека и, то с каким усердием и тактичностью он берется за выполнение работы, дает мне возможность, рекомендовать его всем нуждающимся в услугах 3D дизайнера. Александр выполнил всю работу качественно и с большим энтузиазмом. Ему пришлось сделать гораздо больший объем работ, чем мы запланировали первоначально, за туже цену. Рекомендую всем! P.S Если бы на weblancer максимальная оценка 100 балов, я бы поставил 100.
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