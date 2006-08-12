3D модели жеских фигур в древнеегипетских одеждах для покерной комнаты onlain. Фигуры статические, сидящие за столом, в разных ракурсах: лицом вперед, сзади , с боков.(всего десять) Модель покерной комнаты имеется, но требует небольших доработок вышлю исходники. Имееется 10 ...
- 3D-графика1 исполнительЗавершен17 лет назад
Создать 3D МОДЕЛИ для покер рума . 10 моделей мужских, 10 женских и дилер. Вдревнеегипетском стиле. В качестве альтернативы можно использовать фигуры богов. P.S. Приложен файл с игровыьм столом за котором должны размещаться модели .3D-графика12 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разработать партнерскую программу для покерной комнаты-onlain (poker room). Необходимо создать отличающуюся от других покерных комнат партнерскую программу, гарантирующую высокую популярность самой партнерки и poker roomА в целом. Приветствуется творческий подход, выслушаю даже самые безрассудные , ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Интересует информация о зарубежных интернет банках по типу нашего rupay работающего с самыми популярными платежными системмами netteler, pay-pal и тд, прием карточек visa и тд, также возможность открытия счета в pay-pal через этот банк. ...Поиск информации16 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать игровой контент(покер) для скачивания с сайта. Программа по своим возможностям, функциям такая-же на http://partypoker.com но с другим дизайном. Всем заинтересовавшимся скачайте программу с указанного сайта, изучите ее. После этого обговорим детали.Разработка игр6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
модуль видео чата, чата, добавление и просмотр видео роликовВеб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен сайт для игры в покер. Чтобы люди играли в покер на деньги и интерес друг с другом. Необходио создать ( написать) программу "игровой контент". Для примера : сайт должен быть с такими- же возможностями как www.partypoker.com ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад