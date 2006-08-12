Меня очень порадовало сотрудничество с Александром Радославовым! Профессиональное чутье этого человека и, то с каким усердием и тактичностью он берется за выполнение работы, дает мне возможность, рекомендовать его всем нуждающимся в услугах 3D дизайнера. Александр выполнил всю работу качественно и с большим энтузиазмом. Ему пришлось сделать гораздо больший объем работ, чем мы запланировали первоначально, за туже цену. Рекомендую всем! P.S Если бы на weblancer максимальная оценка 100 балов, я бы поставил 100.