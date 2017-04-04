1. Решения и сервисы
1.1 Разработка web-приложений различной степени сложности (личные сайты, приложения для электронной коммерции, прайс-порталы).
Пример: сайт
Корпоративное решение для того, чтобы использовать Интернет в качестве основного средства продаж и привлечения широкой аудитории. В рамках проекта может быть осуществлена разработка механизмов взаимодействия с партнерами, средств автоматической регистрации партнеров и клиентов компании. Сайт может содержать системы торговли через Интернет. Как правило, в состав сайта входят следующие разделы:
Раздел
Раздел
Регистрация пользователей
Иллюстрированный каталог товаров с корзиной заказа
Прайс-листы, доступные для просмотра в Интернет и скачивания на компьютер пользователя
Раздел новостей компании
Подписка на рассылку новостей и коммерческих предложений
Раздел поддержки пользователей
Раздел для партнеров
Гостевая книга
Форум
Обратная связь
Средства анкетирования
Программные средства обновления новостей
Программные средства обновления прайс-листов
Поиск информации по сайту
Поиск по нескольким полям каталога
Система помощи
Интерактивные средства администрирования сайта, позволяющие самостоятельно менять большую часть информации на сайт
1.2 Поддержка и развитие сайта в сети
Размещение сайта в сети
Обновление информации и т.п.
Установка и поддержка серверов
1.3 Графический и web-дизайн любой степени сложности
Дизайн web-страниц
Дизайн визиток, буклетов, логотипов, рекламных баннеров, оригинал-макетов и т.п.
Верстка
1.4 Инсталляция скриптов
1.5 Разработка приложений баз данных
2. Концепции и технологии
2.1 Интернет технологии:
HTML, DHTML, PHP, JavaScript, JScript,
XML, XSL, WML
2.2 Сетевые протоколы:
TCP/IP, IPX/SPX, ArtisoftLantastic, NetBIOS, SNMP, NovelNetware
2.3 Операционные системы:
MS-Windows: 9x, NT, 2000, XP.
Unix: Linux, FreeBSD
2.4 Языки программирования:
Perl, PHP, C, C++
2.5 Базы данных:
Oracle, MySQL, Postgres, MS Access
2.6 Криптографические алгоритмы:
RSA, DSA, MD2, MD5, 3DES, DES, RC2, RC4
2.7 Графика, иллюстрации и издательство:
Flash, CorelDraw, Illustrator, Photoshop, InDesign, PageMaker, QuarkXpress
AcrobatDistiller, AcrobatReader, Paint Shop Pro, FireWorks