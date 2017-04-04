Настройка контекстной рекламы в Яндекс, Гугл. Реклама в инстаграм и фейсбук

1. Решения и сервисы

1.1 Разработка web-приложений различной степени сложности (личные сайты, приложения для электронной коммерции, прайс-порталы).

Пример: сайт

Корпоративное решение для того, чтобы использовать Интернет в качестве основного средства продаж и привлечения широкой аудитории. В рамках проекта может быть осуществлена разработка механизмов взаимодействия с партнерами, средств автоматической регистрации партнеров и клиентов компании. Сайт может содержать системы торговли через Интернет. Как правило, в состав сайта входят следующие разделы:

Раздел

Раздел

Регистрация пользователей

Иллюстрированный каталог товаров с корзиной заказа

Прайс-листы, доступные для просмотра в Интернет и скачивания на компьютер пользователя

Раздел новостей компании

Подписка на рассылку новостей и коммерческих предложений

Раздел поддержки пользователей

Раздел для партнеров

Гостевая книга

Форум

Обратная связь

Средства анкетирования

Программные средства обновления новостей

Программные средства обновления прайс-листов

Поиск информации по сайту

Поиск по нескольким полям каталога

Система помощи

Интерактивные средства администрирования сайта, позволяющие самостоятельно менять большую часть информации на сайт

1.2 Поддержка и развитие сайта в сети

Размещение сайта в сети

Обновление информации и т.п.

Установка и поддержка серверов

1.3 Графический и web-дизайн любой степени сложности

Дизайн web-страниц

Дизайн визиток, буклетов, логотипов, рекламных баннеров, оригинал-макетов и т.п.

Верстка

1.4 Инсталляция скриптов

1.5 Разработка приложений баз данных

2. Концепции и технологии

2.1 Интернет технологии:

HTML, DHTML, PHP, JavaScript, JScript,

XML, XSL, WML

2.2 Сетевые протоколы:

TCP/IP, IPX/SPX, ArtisoftLantastic, NetBIOS, SNMP, NovelNetware

2.3 Операционные системы:

MS-Windows: 9x, NT, 2000, XP.

Unix: Linux, FreeBSD

2.4 Языки программирования:

Perl, PHP, C, C++

2.5 Базы данных:

Oracle, MySQL, Postgres, MS Access

2.6 Криптографические алгоритмы:

RSA, DSA, MD2, MD5, 3DES, DES, RC2, RC4

2.7 Графика, иллюстрации и издательство:

Flash, CorelDraw, Illustrator, Photoshop, InDesign, PageMaker, QuarkXpress

AcrobatDistiller, AcrobatReader, Paint Shop Pro, FireWorks