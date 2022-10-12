pro_mard

Ренат pro_mard

 
23 годаРоссия/Уфа
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Минимум времени - максимум качества! Верстка сайтов с валидным кроссбраузерным кодом CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Здравствуйте!

Меня зовут Ренат. Занимаюсь версткой сайтов более 2-ух лет, обожаю свое дело, могу проводить за версткой часами напролет, именно поэтому выполняю работу с удовольствием, а значит хорошо.

Я перфекционист!

Я убежден, что наилучшего результата можно достичь. Для меня несовершенный результат работы неприемлем. Именно поэтому работая со мной вы получаете:

  • Качество
  • Работа в срок
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивность
  • Заинтересован в исправлении и внесении правок

Честная работа!

С самого начала я ставлю себя на место заказчика, что и как он хочет видеть. Поэтому я делаю работу на совесть. Как будто для себя. Для этого я вывел для себя свод правил:

  • Не беру предоплату
  • Любой вид связи
  • Внесение правок БЕСПЛАТНО
  • Гарантия на работу
  • Оставаться на связи даже после выполнения заказа.

Всегда на связи!

E-mail: [email protected]

Telegram: 4elovek 278

JavascriptВерстка сайтаjQuery