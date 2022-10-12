Минимум времени - максимум качества! Верстка сайтов с валидным кроссбраузерным кодом CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Здравствуйте!
Меня зовут Ренат. Занимаюсь версткой сайтов более 2-ух лет, обожаю свое дело, могу проводить за версткой часами напролет, именно поэтому выполняю работу с удовольствием, а значит хорошо.
Я перфекционист!
Я убежден, что наилучшего результата можно достичь. Для меня несовершенный результат работы неприемлем. Именно поэтому работая со мной вы получаете:
- Качество
- Работа в срок
- Кроссбраузерность
- Адаптивность
- Заинтересован в исправлении и внесении правок
Честная работа!
С самого начала я ставлю себя на место заказчика, что и как он хочет видеть. Поэтому я делаю работу на совесть. Как будто для себя. Для этого я вывел для себя свод правил:
- Не беру предоплату
- Любой вид связи
- Внесение правок БЕСПЛАТНО
- Гарантия на работу
- Оставаться на связи даже после выполнения заказа.
Всегда на связи!
E-mail: [email protected]
Telegram: 4elovek 278
Я против войны в Украине!