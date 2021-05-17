Монтаж видео / аудио

Привет 

Я создатель твоего контента. Монтирую видео для блогов, путешествий, свадеб, реклам и много чего еще. Если тебе нужен недорогой но красивый ролик - тогда тебе ко мне!

Имею большой опыт в различных сферах (создание рекламы, монтаж документальных фильмов, монтаж клипов, обработка фотографий и т.д.)

Работаю в Adobe Premier Pro, Adobe After Effect, Sony Vegas Pro.