Монтаж видео / аудио
Привет
Я создатель твоего контента. Монтирую видео для блогов, путешествий, свадеб, реклам и много чего еще. Если тебе нужен недорогой но красивый ролик - тогда тебе ко мне!
Имею большой опыт в различных сферах (создание рекламы, монтаж документальных фильмов, монтаж клипов, обработка фотографий и т.д.)
Работаю в Adobe Premier Pro, Adobe After Effect, Sony Vegas Pro.
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Портфолио
- Промо ролик для Коуч сессии124 просмотра
- Реклама для производителя кухонных гарнитуров116 просмотров
- Промо детского видео про Эльзу128 просмотров
- Хочется нагнать жути? Вот тебе пример82 просмотра
- Пример аудио дизайна105 просмотров
- Пример рекламного ролика для застройщика78 просмотров
- Рекламный ролик для инстаграм60 просмотров
- Пример монтажа ролика для кулинарного канала60 просмотров
- Промо трейлер к фильму. 🎥57 просмотров
Видеомонтаж
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