prodvix

Руслан prodvix

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Настройка Яндекс Дирек и Google AdWords, ведение, оптимизация
  • Опыт более 2х лет
  • CTR кампаний на поиске от 7%
  • Ключевые фразы подбираются вручную
  • Каждой ключевой фразе соответствует объявление с соблюдением правила черного квадрата
  • Обязательно настраиваются UTM-метки
  • Настраиваем Яндекс Метрику и задаем цели
  • Ведение кампании от 1 недели бесплатно!
  • Регулярные отчеты о проделанной работе и результатах
  • Постоянная поддержка по Skype и email
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нет отзывов
$5/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга