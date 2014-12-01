Настройка Яндекс Дирек и Google AdWords, ведение, оптимизация
- Опыт более 2х лет
- CTR кампаний на поиске от 7%
- Ключевые фразы подбираются вручную
- Каждой ключевой фразе соответствует объявление с соблюдением правила черного квадрата
- Обязательно настраиваются UTM-метки
- Настраиваем Яндекс Метрику и задаем цели
- Ведение кампании от 1 недели бесплатно!
- Регулярные отчеты о проделанной работе и результатах
- Постоянная поддержка по Skype и email
Действие аккаунта приостановлено!
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