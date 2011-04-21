Кириллу отправили камеру.... в стоимостью 500 долларов. Вначале Кирилл был воодушевлен, сказал сделает быстро. Потом все оттягивалось и оттягивалось через 3 месяца Киррил вообще перестал отвечать на сообщения. Получается человек не отвечает за свои слова, не является надежным партнером и просто нечистоплотным в отношении с клиентами. Крайне не рекомендую этого програмиста. Вот текст нашей переписки Sautin Kirill 11-01-10 4:07 PM Ок, сделаем, я уже числа пятого хотел вам писать чтобы новый шнур высылали, просто я его уже по всякому крутил, а потом взял от клавы USB отрезал, распоял и нормально пошло У меня наподобе случай был пришла ленточная библиотека и к ней SCSI шнур бракованный, так мы весь мозг себе сломали почему не работает, а потом еще 2 месяца ждали замены шнура Vladimir Khubiryants 11-01-10 4:19 PM понятно. в общем ждем тогда вестей к концу недели думаете будет готов? Sautin Kirill 11-01-10 4:21 PM Да Здравствуйте Владимир, есть заминка с драйвером, хоть и время было потеряно стараюсь быстро все наверстать, сейчас уже отладкой занимаюсь, я думаю еще дня 3 - 4, со своей стороны постораюсь как можно быстрее все доделать. Vladimir Khubiryants 11-01-20 8:39 AM ждем ок понимаю лучше пусть будет без багов чем быстро но с багами Кирилл не слышно от тебя ро поводу допускала Ой драйверов В чем дело Sautin Kirill 11-02-20 2:25 AM Владимир извините за задержку я уже месяц в больнице после аварии, только чуть аклимался Vladimir Khubiryants 11-03-07 12:02 PM Кирилл от вас никаких вестей опять вы скажите, будут драйвера или нет что бы мы уже не ждали Кирилл, по драйверу для мака есть какие то перспективы? может камеру вышлите назад если вам она не нужна? деньги лежат для вас а не понятно есть смысл вас ждать или нет?