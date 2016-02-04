proffy

Сергей Петриченко proffy

 
36 летЧехия/Прага
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Работаю над сайтом по продаже дешевых дедиков - dedicatesales.com

Помогу с вопросами касающимися работы с удаленными рабочими столами (RDP или "дедики")

  • Чекер списка удаленных рабочих столов (RDP) (доработки)

    $50

    [u]Исходники сделанного у меня есть, насколько я понял написано на Net C+[/u] Доделок осталось (навскидку) долларов на 50: "допилить" файл, запускаемый на серверах для считывания и передачи информации в таблицу чекера и мелочи связанные с работой ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Чекер списка удаленных рабочих столов (RDP)

    $300

    Суть проекта: нужна программа, в которую списком загружаются данные о подключении к рабочим столам, вида: ip@login;password, запускается процесс проверки (чека) этих данных на предмет валидности данных для подключения, определение конфигурации машины, создание новой учетной записи ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Массовый чекер удаленных рабочих столов (RDP)

    $300

    Деталей много, их обсудим лично. Суть: нужна программа, в которую списком загружаются данные о подключении к рабочим столам, вида: ip@login;password, запускается процесс проверки (чека) этих данных на предмет валидности данных для подключения, определение конфигурации машины, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад