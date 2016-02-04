[u]Исходники сделанного у меня есть, насколько я понял написано на Net C+[/u] Доделок осталось (навскидку) долларов на 50: "допилить" файл, запускаемый на серверах для считывания и передачи информации в таблицу чекера и мелочи связанные с работой ...