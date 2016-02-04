[u]Исходники сделанного у меня есть, насколько я понял написано на Net C+[/u] Доделок осталось (навскидку) долларов на 50: "допилить" файл, запускаемый на серверах для считывания и передачи информации в таблицу чекера и мелочи связанные с работой ...
Работаю над сайтом по продаже дешевых дедиков - dedicatesales.com
Помогу с вопросами касающимися работы с удаленными рабочими столами (RDP или "дедики")
- $50Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Суть проекта: нужна программа, в которую списком загружаются данные о подключении к рабочим столам, вида: ip@login;password, запускается процесс проверки (чека) этих данных на предмет валидности данных для подключения, определение конфигурации машины, создание новой учетной записи ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $300
Деталей много, их обсудим лично. Суть: нужна программа, в которую списком загружаются данные о подключении к рабочим столам, вида: ip@login;password, запускается процесс проверки (чека) этих данных на предмет валидности данных для подключения, определение конфигурации машины, ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад