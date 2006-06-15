Хорошее знание .NET, опыт работы от 2 лет Желательно с ПМЖ в Северодвинске или Архангельске
Российская IT-компания Profit Labs, Ltd. специализируется на предоставлении комплекса услуг по IT-Аутсорсингу и разработке программного обеспечения на заказ для малого и среднего бизнеса.
Мы - это команда высококвалифицированных специалистов, которые сочетают в себе опыт, накопленный за годы работы в хорошо известных и зарекомендовавших себя IT-компаниях. Квалификация большинства из нас подтверждается профессиональными сертификатами. В нашей команде присутствуют специалисты по различным технологиям и разного профиля, но все мы являемся одной сплоченной и дружной командой.
- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Хорошее знание ASP, опыт работы с большими проектами Желательно с ПМЖ в Северодвинске или Архангельске Работа в офисе или удаленнаяВеб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад