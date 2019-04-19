profit2019

Контекстная реклама, Минск

Подготовительные работы по Контекстной Рекламе

Изучение особенностей бизнеса, изучение ниши.

Вместе с клиентом ставим цели и формулируем задачи, оговариваем план запуска контекстной рекламы.

Выполняем проверку функционала сайта.

Подбираем посадочные веб-страницы, куда будет осуществляться переход с рекламных объявлений.

Тщательное изучение посадочных страниц на наличие грамматических, логических или структурных ошибок.

Проверяем, корректно ли определяет сервер переходы, полученный из контекстных показов.

Исследуем возможность настройки конверсий на сайте.

Отправка пробных заявок по формам.

Подготовка рекомендаций по изменениям на сайте.

Установка и отладка систем аналитики

Создание двухсторонней связи между Google Analytics и системой Гугл Адвордс..

Задаем цели в Analytics.

Рекламная кампания: запуск и проведение

Рассчитываем дневной бюджет.

формирование структуры РК

подбор ядра ключевых слов

написание текстов объявлений

формирование структуры: одно ключевое слово — одно объявление

создание визитки

первичные настройки на уровне РК: географический и временной таргетинг, корректировка по регионам, а также дополнительные ссылки

Регулируем стоимость клика в соответствии с выбранной стратегией.

Проводим исследования РК конкурентов.

Анализируя число конверсий, окупаемость и финансирование на день, подбираем наиболее выгодные положения для демонстрации объявлений.

Подбираем самый рабочий текст публикации путем А/Б тестирования.

По потребностям оптимизируем имеющиеся или создаем новые целевые страницы, чтобы достичь максимального уровня конверсии.

Оформляем детальные отчеты о проделанной работе.