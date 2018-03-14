profl

Илья profl

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание продающих сайтов

Контакты для связи со мной:

Телефон / Viber / Whatsapp: +79828036975

Telegramm: @dykiss

Skype: fenix7t

Email: [email protected]

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Отзывы заказчиков

john_white
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Дизайнерские работы с текстами и изменения
Немного затянул со сроками, но человек неплохой.
Второй заказ! Спасибо за интересный проект! Так же с оплатой сразу в срок, как договорились!
Ответный отзыв
john_white
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Красивый задний фон сайта, заглавной страницы и таба верхних надписей
Главный фон подобран со вкусом
Рекомендую! Оплата сразу в срок! Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв