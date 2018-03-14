Создание продающих сайтов
Контакты для связи со мной:
Телефон / Viber / Whatsapp: +79828036975
Telegramm: @dykiss
Skype: fenix7t
Email: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
7 лет назад
Немного затянул со сроками, но человек неплохой.
Ответный отзыв
Второй заказ! Спасибо за интересный проект! Так же с оплатой сразу в срок, как договорились!
$20
10 баллов
7 лет назад
Главный фон подобран со вкусом
Ответный отзыв
Рекомендую! Оплата сразу в срок! Очень доволен сотрудничеством!