Дизайн сайтов, сайты на Tilda, продающие презетации, дизайн инфо-продуктов — и всё работает на вас, для вас и за вас

Привет!

Я — Даша, уже больше года создаю продающие сайты и инфопродукты. На своём пути работала с блогерами с адиторией и 5к, и 180к, в команде с крутыми спецами по продажам, от которых переняла много опыта. Сама изучаю продажи и знаю, как сделать так, чтобы ваш сайт или презентация работали на вас и для вас.



Особое место в моём сердце занимает ниша инфобизнеса, но ничуть не меньше я люблю более обыденные проекты — сайты спортивных школ, обучающих и развивающих мероприятий, промо дизайн и другое.

Здесь можем познакомиться поближе:

Instagram — делюсь полезным про дизайн

Behance — показываю свои работы и рассказываю их историю

Чем могу быть полезна

Сайт под вёрстку

Сделаю дизайн лендинга, интернет-магазина или многостраничного сайта и продумаю структуру так, чтобы сайт принёс вам максимальную пользу и прибыль.

Сайт на Tilda

Создам дизайн вашего сайта, а также настрою все анимации, подключу оплаты, CRM-систему, email-рассылку и настрою базовое SEO. Словом, сделаю классный готовый сайт, сэкономив вам средства и время на поиске программистов, верстальщиков, сеошников.

Презентация

Разработаю дизайн презентации на вебинар или онлайн-курс и продумаю структуру для достижения поставленной на презентацию цели. Делаю в pdf-формате либо в документе Figma с настройкой анимаций — это позволит вам выделиться среди конкурентов и запомниться вашим клиентам с хорошей стороны.

Упаковка инфо-продуктов

Сделаю дизайн для гайдов, интенсивов, рабочих тетрадей и конспектов, которые выделят ваш продукт среди прочих.

Дизайн социальных сетей

Оформлю ленту для Instagram или группы ВК, разработаю стилистику постов и актуальных сторис так, что люди, увидев ваш профиль раз, запомнят его надолго (потому что будут приятно впечатлены, конечно)

А ещё я

Люблю каждый из проектов, за который берусь

С огромным энтузиазмом погружаюсь в вашу задачу и любые свои решения основываю на изучении ниши, предпочтениях клиента, своём опыте и видении

Ценю открытость во всех её проявлениях

Люблю открытость как к новым идеям, так и в общении с заказчиками. Адекватно реагирую на правки и критику, а если предложенное заказчиком решение не подходит — тактично объясняю, почему, и предлагаю альтернативу. И все довольны)

Делаю быстро

Уверенно пользуюсь инструментами, которые использую в работе, поэтому, например, с лендингом справлюсь за 3 дня

Совершенствуюсь

Изучаю продажи и дизайн, чтобы делать для вас ещё лучше! Учусь у мастеров своего дела. Обучалась у Лёши Бычкова

Немного об оплате

Начнём с того, что правки — бесплатны

Правки, пожелания и просьбы — что надо, то поправим, стесняться не надо!) Ведь наша цель — сделать проект только лучше.

Предоплата — знак того, что в вашем проекте я выложусь на 110%

Да, в работе я беру предоплату — 20% от суммы заказа — чтобы обезопасить обе стороны и в знак того, что и я, и заказчик выполнят свои обязательства.

Вы спросите: «Обезопасить обе стороны, это как?» На самом деле, мне, как исполнителю, выгоднее получить 100 у.е., а не 20, затратив на работу много времени и сил. Поэтому, я всегда делаю всё, чтобы заказчик остался доволен и ушёл в крутым дизайном, а я с монетами в кошельке.

Поэтому предоплата — знак того, что в вашем проекте я выложусь на 110%!

А если дизайн, который я сделала никакими правками нельзя будет исправить, не переживайте — я верну предоплату

Что ещё могу предложить

Настройку прототипа

в дополнение к дизайну сайта сделаю так, чтобы верстальщик не дёргал вас лишний раз по поводу дизайна/шрифта/анимации и т.д.

Изучение ниши и не только

на самом деле, независимо от того, заказали вы сайт, презентацию или дизайн инфо-продукта, вы получаете с моей стороны погружение в нишу, исследование конкурентов и целевой аудитории

Скидку постояшкам

если вы заказывали у меня больше 5 проектов, при заказе следующих сэкономите пару (а может и больше) монет