progdidi

Диана progdidi

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Frontend-разработка

Привет! Я начинающий фронтенд-разработчик! Проработала 8 лет бухгалтером, но поняла, что дальше развиваться я хочу в совсем другой сфере - сфере IT.

Что я умею:
- верстка сайта с использованием HTML, CSS, SCSS
- анимации
- сделать сайт интерактивным с помощью JavaScript
- работа с Github pages
- Gulp, Webpack
- создание многостраничных сайтов с использованием React, Redux
- работа с формами на сайте

Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#1265
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
#1579