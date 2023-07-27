Frontend-разработка
Привет! Я начинающий фронтенд-разработчик! Проработала 8 лет бухгалтером, но поняла, что дальше развиваться я хочу в совсем другой сфере - сфере IT.
Что я умею:
- верстка сайта с использованием HTML, CSS, SCSS
- анимации
- сделать сайт интерактивным с помощью JavaScript
- работа с Github pages
- Gulp, Webpack
- создание многостраничных сайтов с использованием React, Redux
- работа с формами на сайте
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта-портфолионет просмотров
- Многостраничный сайт Organik на React1 просмотр
- Адаптивная верстка лендинга Meditation2 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга Coffeshopнет просмотров
Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#1265
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $5от 2 дней
#1579