Frontend-разработка

Привет! Я начинающий фронтенд-разработчик! Проработала 8 лет бухгалтером, но поняла, что дальше развиваться я хочу в совсем другой сфере - сфере IT.



Что я умею:

- верстка сайта с использованием HTML, CSS, SCSS

- анимации

- сделать сайт интерактивным с помощью JavaScript

- работа с Github pages

- Gulp, Webpack

- создание многостраничных сайтов с использованием React, Redux

- работа с формами на сайте