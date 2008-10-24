progrprofes

Дмитрий Малиновский progrprofes

 
44 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Технические навыки:

Языки программирования:

С/С++ - практическое использование в индивидуальных проектах, опыт - 1 год

.Net (C#, ASP) - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 2 лет

Delphi - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 6 лет

СУБД:

MS SQL Server 2005 - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 2 лет

IBM DB2 UDB - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 5 лет

Среды IDE:

Borland Delphi 7, C++ Builder 6, Borland Developer Studio 2006. MS Visual Studio 2005/2008

Delphi
Отзывы заказчиков
BitterVoron
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$120
10 баллов
15 лет назад
Парсер XML
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