progrprofes

Технические навыки:

Языки программирования:

С/С++ - практическое использование в индивидуальных проектах, опыт - 1 год

.Net (C#, ASP) - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 2 лет

Delphi - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 6 лет

СУБД:

MS SQL Server 2005 - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 2 лет

IBM DB2 UDB - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 5 лет

Среды IDE:

Borland Delphi 7, C++ Builder 6, Borland Developer Studio 2006. MS Visual Studio 2005/2008