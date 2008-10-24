progrprofes

Технические навыки:
Языки программирования:
С/С++ - практическое использование в индивидуальных проектах, опыт - 1 год
.Net (C#, ASP) - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 2 лет
Delphi - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 6 лет
СУБД:
MS SQL Server 2005 - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 2 лет
IBM DB2 UDB - практическое использование в средних и больших групповых проектах, опыт работы более 5 лет
Среды IDE:
Borland Delphi 7, C++ Builder 6, Borland Developer Studio 2006. MS Visual Studio 2005/2008
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
15 лет назад
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