project12345

Требуется написать программу на c# для скачивания видео с Перископа. Кто заинтересовался, прошу оставлять цену и сроки.
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Написать программу парсинга пользователей с аккаунта интаграмма на c# или zennoposterСистемное программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Написать на c# программу определения логина инстаграмма по id . В заявке прошу указать сроки и цену.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать программу на c# для скачивания видео с Перископа. Кто заинтересовался, прошу оставлять цену и сроки.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Написать с программу на c# скачивания видео с Перископа. Кто заинтересовался, прошу оставлять цену и сроки.Закрыт8 лет назад
Загружаем видео в данную программу и происходит трансляция во все устройства, которые могут использовать веб-камеру (например скайп, вебинарная комната и т.д.) Пишите, пожалуйста, сроки и цены.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать [b]приложение/веб-сервис по работе в Pеrisсоpе[/b] - лайкер - фоловер - парсинг Подробности приличной переписке. Оплата более чем достойная. В заявке, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: [b]1.[/b] В каком виде будетрезультат, и на каком языке? [b]2.[/b] Есть ли опытработы в ...Закрыт8 лет назад
Написать с программу на c# скачивания видео с Перископа. Прошу оставлять цену и сроки.Закрыт8 лет назад
Загружаемвидео в эту программу и оно транслируется во все устройства, которые могут использовать вебкамеру, например скайп, вебинарная комната и т.д. Пишите сроки и цены.Закрыт8 лет назад
Интересуетнаписание приложения/веб-сервиса по работе в Pеrisсоpе - лайкер - фоловер - парсинг Всеподробности обсуждаются с кандидатами. Оплата более чем достойная.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад