project12345

Нужно написать [b]приложение/веб-сервис по работе в Pеrisсоpе[/b] - лайкер - фоловер - парсинг Подробности приличной переписке. Оплата более чем достойная. В заявке, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: [b]1.[/b] В каком виде будетрезультат, и на каком языке? [b]2.[/b] Есть ли опытработы в ...