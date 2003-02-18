Нарисую вашего персонажа, Вас, стикерпак, иллюстрацию или другое в полуреалистичном или аниме стиле!

День добрый! Я Валентина, художница из Украины.

ОПЛАТА

На карту Visa, выставляю цену в гривнах, рублях или долларах, опираясь на курс и округляя в большую сторону.

ПРАВКИ

Они бесплатные.

План работ, если вы решите остановиться на мне:

1) Получаю от вас более подробную задачу о проекте, кроме той, что уже указана в заявке. Задаю уточняющие вопросы. Возможно требую больше примеров, что от меня требуется.

2) Обсуждаем возможные варианты исполнения.

3) Получаю предоплату 20%

4) Делаю набросок на основании обсуждений. Согласовываем.

5) Делаю финальный макет. Показываю.

6) Получаю остальную часть оплаты.

7) Передаю все материалы.