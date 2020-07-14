prokopenkosophy

Напишу сильный текст

Мне 21 год. Занимаюсь текстами 4 года. Учусь на 4 курсе Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Прошла курс по написанию текстов под социальные сети у Родины Леры. Также обучалась нормам текста по материалам Максима Ильяхова.

Знаю приемы сильного текста, могу писать продающие тексты. Знаю, чем привлечь читателя.