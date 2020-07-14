prokopenkosophy

Софья Прокопенко prokopenkosophyprokopenkosophy
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Напишу сильный текст
Мне 21 год. Занимаюсь текстами 4 года. Учусь на 4 курсе Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Прошла курс по написанию текстов под социальные сети у Родины Леры. Также обучалась нормам текста по материалам Максима Ильяхова.
Знаю приемы сильного текста, могу писать продающие тексты. Знаю, чем привлечь читателя.
Знаю как писать разные типы контента. Знаю основы литературного редактирования, могу сделать текст чистым и понятным для каждого.
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