prokopieva_olk

Тема: Аудит учетной политики бюджетного учреждения. Срок сдачи 10.12.11 г. Могу прислать учетную политику 7 страниц (фото)
Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Тема: Аудит учетной политики бюджетного учреждения. Срок сдачи 10.12.11 г. Могу прислать учетную политику 7 страниц (фото)
Курсовая работа по аудиту. Учетную политику вышлю (фото). Название организации в личной переписке. Срок сдачи: до 10.12.11 г.
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