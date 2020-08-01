Нужен мужчина с низким приятным голосом и четкой дикцией. Записать нужно качественно. Прошу сразу предоставить запись голоса и очень желательно сразу оставить контакты на ваш телеграмм или же вайбер. Сюда захожу не так часто.
АВТОБИОГРАФИЯ
ВИДЕОМОНТАЖ РОЛИКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, реклама в Google, Яндекс, Веб-дизайн
O CЕБЕ:
· На этом сайте работаю с 01.08.2020 ;
· Опыт работы более 5 лет;
· Работаю на результат;
· На связи 24/7;
· Надёжность и пунктуальность;
· Работу делаю на результат в кратчайшие сроки;
· Минимальные цены.
ЧТО УМЕЮ
Веб-дизайн
· Профессиональный дизайн веб-сайтов, интернет-магазинов, лендингов,
сайты-визитки;
· Уникальный, авторский дизайн Photoshop CC;
· UX/UI дизайн;
· Анализ конкурентов;
· Уникальный дизайн под нишу;
· Согласованность дизайна и цветовой гаммы сайта с заказчиком;
Монтаж видео и фото роликов (Монтаж любой сложности)
1) Выполнение мелких задач: переходы, склейка, небольшая анимация, нарезка фрагментов, цветокоррекция, блюр;
2) Выполнение полного монтажа всего видео по требованиям заказчика для компаний и ФОП;
3) Создание небольших свадебных, рекламных и подобных роликов;
4) И выполнение сложного монтажа: моушн-дизайн, сложная анимация;
Опыт и навыки работы с графическим дизайном.
Реклама в GoogleAds и Яндекс.Директ
· Профессиональная настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и GoogleAdWords;
· Настраиваю рекламные компании на разных языках в Google AdWords;
· Анализ конкурентов;
· Анализ Вашего сайта и рекомендации;
· Настраиваю рекламу под данный регион, возраст, мобильный телефон, компьютер;
· Согласовываю с заказчиком;
· Веду компанию 2 недели бесплатно;
· Настройка отслеживания целей в GoogleAnalytics и Яндекс.Метрике;
· Аналитика и постоянная оптимизация кампаний;
· Отчеты предоставляю ежедневно если необходимо заказчику;
· Слежу за балансом в аккаунте, чтобы деньги не закончились и не остановиласьрекламная компания;
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
· Заказчик связывается со мной, обсуждаем детали;
· Предоплата 50% от суммы заказа;
· Разработка проекта в течении оговоренного срока;
· Утверждение заказа;
· Оплата оставшихся 50% суммы за проект;
· Отправка заказа;
· Обмен положительными отзывами;
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
· Через личные сообщения;
· По почте – [email protected];
· Через Telegram - @danris69
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
- $10Озвучивание22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Нужно будет профессионально озвучить текст на украинском языке. Нужен мужчина с низким, приятным голосом, четкой дикцией. Работа много времени не займёт.Озвучивание30 заявокЗакрыт3 года назад