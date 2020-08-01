prokser

Сергей prokser

 
28 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

АВТОБИОГРАФИЯ

ВИДЕОМОНТАЖ РОЛИКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, реклама в Google, Яндекс, Веб-дизайн

O CЕБЕ:

·        На этом сайте работаю с 01.08.2020 ;

·        Опыт работы более 5 лет;

·        Работаю на результат;

·        На связи 24/7;

·        Надёжность и пунктуальность;

·        Работу делаю на результат в кратчайшие сроки;

·        Минимальные цены.

 

ЧТО УМЕЮ

Веб-дизайн

·        Профессиональный дизайн веб-сайтов, интернет-магазинов, лендингов,

сайты-визитки;

·        Уникальный, авторский дизайн Photoshop CC;

·        UX/UI дизайн;

·        Анализ конкурентов;

·        Уникальный дизайн под нишу;

·        Согласованность дизайна и цветовой гаммы сайта с заказчиком;

 

Монтаж видео и фото роликов (Монтаж любой сложности)

 

1) Выполнение мелких задач: переходы, склейка, небольшая анимация, нарезка фрагментов, цветокоррекция, блюр;

2) Выполнение полного монтажа всего видео по требованиям заказчика для компаний и ФОП;

3) Создание небольших свадебных, рекламных и подобных роликов;

4) И выполнение сложного монтажа: моушн-дизайн, сложная анимация;

Опыт и навыки работы с графическим дизайном.

Реклама в GoogleAds и Яндекс.Директ

·        Профессиональная настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и GoogleAdWords;

·        Настраиваю рекламные компании на разных языках в Google AdWords;

·        Анализ конкурентов;

·        Анализ Вашего сайта и рекомендации;

·        Настраиваю рекламу под данный регион, возраст, мобильный телефон, компьютер;

·        Согласовываю с заказчиком;

·        Веду компанию 2 недели бесплатно;

·        Настройка отслеживания целей в GoogleAnalytics и Яндекс.Метрике;

·        Аналитика и постоянная оптимизация кампаний;

·        Отчеты предоставляю ежедневно если необходимо заказчику;

·        Слежу за балансом в аккаунте, чтобы деньги не закончились и не остановиласьрекламная компания;

 

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

·        ﻿ ﻿Заказчик связывается со мной, обсуждаем детали;     

·         Предоплата 50% от суммы заказа;         ﻿

·         Разработка проекта в течении оговоренного срока;        

·         ﻿Утверждение заказа;        ﻿ ﻿

·         Оплата оставшихся 50% суммы за проект;         ﻿

·         Отправка заказа;        

·         ﻿Обмен положительными отзывами;

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

·        ﻿ Через личные сообщения;

·         ﻿По почте – [email protected]

·        ﻿ Через Telegram - @danris69

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!