АВТОБИОГРАФИЯ

ВИДЕОМОНТАЖ РОЛИКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, реклама в Google, Яндекс, Веб-дизайн

O CЕБЕ:

· На этом сайте работаю с 01.08.2020 ;

· Опыт работы более 5 лет;

· Работаю на результат;

· На связи 24/7;

· Надёжность и пунктуальность;

· Работу делаю на результат в кратчайшие сроки;

· Минимальные цены.

ЧТО УМЕЮ

Веб-дизайн

· Профессиональный дизайн веб-сайтов, интернет-магазинов, лендингов,

сайты-визитки;

· Уникальный, авторский дизайн Photoshop CC;

· UX/UI дизайн;

· Анализ конкурентов;

· Уникальный дизайн под нишу;

· Согласованность дизайна и цветовой гаммы сайта с заказчиком;

Монтаж видео и фото роликов ( Монтаж любой сложности)

1) Выполнение мелких задач: переходы, склейка, небольшая анимация, нарезка фрагментов, цветокоррекция, блюр;

2) Выполнение полного монтажа всего видео по требованиям заказчика для компаний и ФОП;

3) Создание небольших свадебных, рекламных и подобных роликов;

4) И выполнение сложного монтажа: моушн-дизайн, сложная анимация;

Опыт и навыки работы с графическим дизайном.

Реклама в GoogleAds и Яндекс.Директ

· Профессиональная настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и GoogleAdWords;

· Настраиваю рекламные компании на разных языках в Google AdWords;

· Анализ конкурентов;

· Анализ Вашего сайта и рекомендации;

· Настраиваю рекламу под данный регион, возраст, мобильный телефон, компьютер;

· Согласовываю с заказчиком;

· Веду компанию 2 недели бесплатно;

· Настройка отслеживания целей в GoogleAnalytics и Яндекс.Метрике;

· Аналитика и постоянная оптимизация кампаний;

· Отчеты предоставляю ежедневно если необходимо заказчику;

· Слежу за балансом в аккаунте, чтобы деньги не закончились и не остановиласьрекламная компания;

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

· ﻿ ﻿Заказчик связывается со мной, обсуждаем детали;

· Предоплата 50% от суммы заказа; ﻿

· Разработка проекта в течении оговоренного срока;

· ﻿Утверждение заказа; ﻿ ﻿

· Оплата оставшихся 50% суммы за проект; ﻿

· Отправка заказа;

· ﻿Обмен положительными отзывами;

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

· ﻿ Через личные сообщения;

· ﻿По почте – [email protected];

· ﻿ Через Telegram - @danris69

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!