Доброго времени всем, требуется копирайтер, для наполнения сайта контентом, рерайт разрешается! оплата обсуждается!
Копирайтинг41 заявка
Закрыт
15 лет назад
Доброго времени всем, требуется копирайтер, для наполнения сайта контентом, рерайт разрешается! оплата обсуждается!
Задача следующая: есть кафе в котором центральный компьютер подключен к интернету через модем. Необходимо сделать так что бы каждый посетитель кафе мог со своего мобильного устройства будь то телефон или кпк или ноутбук получить бесплатно ...
Требуется программист способный написать робота на mq4 для торговли на форекс.