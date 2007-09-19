prosto_lexa

Нужно написать драйвер для чипа видеозахвата Philips, который стоит в ТВ тюнере. Есть часть исходов и наработки. Пишите в ICQ 973117.
Системное программирование4 заявки
Закрыт
16 лет назад
Опыт создания веб скриптов - более 5 лет, хорошие знания Perl, PHP, MySQL, JavaScript, опыт использования Ajax, навыки ООП.
Нужно написать драйвер для чипа видеозахвата Philips, который стоит в ТВ тюнере. Есть часть исходов и наработки. Пишите в ICQ 973117.
Нужно создать приложение, позволяющее передавать видео из телефона через интернет другим приложениям (Socket). Минимальное значение fps - 3-5. Приложение должно иметь настройки, такие как значение fps, адрес и порт сервера для подключения и другие. ОС ...