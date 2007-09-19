prosto_lexa

Гость prosto_lexa

 
38 летРоссия/Ставрополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Опыт создания веб скриптов - более 5 лет, хорошие знания Perl, PHP, MySQL, JavaScript, опыт использования Ajax, навыки ООП.

PHPJavascriptMySQLPerlAjax