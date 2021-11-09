Создаю эстетичные сайты под ключ, рекламные макеты статика /моушен.
Закончила обучение по интернет маркетингу, разбираюсь в UI/UX дизайне.
Создам для вас стильный и понятный сайт на шаблоне Tilda, с модификаторами,
или c уникальным дизайном в Figma.
Оформлю дизайн на Taplink.
Люблю минимализм и неизбитые детали!
Контакты:
Мой сайт / Website
Email: [email protected]
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Портфолио
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