Создаю эстетичные сайты под ключ, рекламные макеты статика /моушен.

Закончила обучение по интернет маркетингу, разбираюсь в UI/UX дизайне.

Создам для вас стильный и понятный сайт на шаблоне Tilda, с модификаторами,

или c уникальным дизайном в Figma.

Оформлю дизайн на Taplink.

Люблю минимализм и неизбитые детали!

Контакты:

Мой сайт / Website

Email: [email protected]

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