Копірайтер / Журналіст

Як копірайтер, що спеціалізується на журналістській діяльності та письмі англійською мовою, володію навичками та досвідом, необхідними для створення якісних статей. Моя основна мета - розповісти актуальні історії, захопити читача з перших рядків та забезпечити його цінною інформацією.

Завдяки своєму підходу до письма, я проводжу дослідження, збираю факти та вивчаю різні джерела інформації, щоб забезпечити точність та достовірність моїх матеріалів. Я також володію навичками редагування та коректури, що дозволяє мені створювати чіткі та зрозумілі тексти.

Мій стиль письма адаптивний і варіативний, залежно від теми та аудиторії. Я буквально подаю інформацію використовуючи відповідний тон, структуру та заголовки, для зацікавлення читача. Я також використовую історичні та юридичні факти для підсилення ефекту статті.

Маючи досвід у різних сферах, пишу статті на різні теми, включаючи новини, науку, технології, культуру, подорожі та інше.

Я відкритий до співпраці. Якщо вам потрібна якісна, цікава та професійна стаття англійською, українською або російською мовою, звертайтесь. Я допоможу вам залучити аудиторію.