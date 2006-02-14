Мы ищем программиста с опытом на ASP (Active Server Pages) способного сделать web-сайт "под ключ". Web-сайт очень простой, всего 6 – 7 страниц для регистрации посетителей. Дизайн уже сделан. Сайт включает: Регистрация Пользователей, Аккаунт пользователя, админ-интерфейс ...