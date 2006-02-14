Создание web-сайта "под ключ" для Регистрации Пользователей простое Web-программирование на ASP (Active Server Pages). дизайн уже Сделан. Сайт включает: Регистрация Пользователей, Аккаунт пользователя, админ-интерфейс Со Списком пользователей. Bceгo 6-7 страниц. $10 за страницу. Оплата MoneyGram, Western Union. We ...
- $250Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
простое Web-программирование на ASP (Active Server Pages). дизайн уже Сделан. Сайт включает: Регистрация Пользователей, Аккаунт пользователя, админ-интерфейс Со Списком пользователей. Bceгo 6-7 страниц. $10 за страницу. Оплата MoneyGram, Western Union. We are looking for ASP programmer to ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Мы ищем программиста с опытом на ASP (Active Server Pages) способного сделать web-сайт "под ключ". Web-сайт очень простой, всего 6 – 7 страниц для регистрации посетителей. Дизайн уже сделан. Сайт включает: Регистрация Пользователей, Аккаунт пользователя, админ-интерфейс ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
Программист, по совместительству Обязанности: разработка программного продукта "под ключ". Наличие собственных разработок. Написание программного кода и графического пользовательского интерфейса. Программирование TCP/IP, FTP приложений для Microsoft Windows включая pause/resume, scheduled, encrypted download. Иметь профессиональный опыт работы в проектах ...Прикладное ПО18 заявокЗакрыт18 лет назад