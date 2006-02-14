psomin

Гость psomin

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Создание web-сайта "под ключ" для Регистрации

    $250

    Создание web-сайта "под ключ" для Регистрации Пользователей простое Web-программирование на ASP (Active Server Pages). дизайн уже Сделан. Сайт включает: Регистрация Пользователей, Аккаунт пользователя, админ-интерфейс Со Списком пользователей. Bceгo 6-7 страниц. $10 за страницу. Оплата MoneyGram, Western Union. We ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вэб-дизайнер, Web developer

    $250

    простое Web-программирование на ASP (Active Server Pages). дизайн уже Сделан. Сайт включает: Регистрация Пользователей, Аккаунт пользователя, админ-интерфейс Со Списком пользователей. Bceгo 6-7 страниц. $10 за страницу. Оплата MoneyGram, Western Union. We are looking for ASP programmer to ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web-сайт "под ключ"

    $500

    Мы ищем программиста с опытом на ASP (Active Server Pages) способного сделать web-сайт "под ключ". Web-сайт очень простой, всего 6 – 7 страниц для регистрации посетителей. Дизайн уже сделан. Сайт включает: Регистрация Пользователей, Аккаунт пользователя, админ-интерфейс ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программирование TCP/IP, FTP приложений "под ключ"

    Программист, по совместительству Обязанности: разработка программного продукта "под ключ". Наличие собственных разработок. Написание программного кода и графического пользовательского интерфейса. Программирование TCP/IP, FTP приложений для Microsoft Windows включая pause/resume, scheduled, encrypted download. Иметь профессиональный опыт работы в проектах ...

    Delphi
    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад