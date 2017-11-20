Привет, я получил заказ от строительной компании, вижу у тебя хорошие отзывы, можешь взять в работу один проект?
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Привет! Меня зовут Иван Мазаев. Я программист.
Живу этим, и люблю делать хорошие сайты.
Могу назвать себя экспертом:
>> В разработке сайтов "под ключ"на CMS таких как Joomla, WordPress, 1C-Bitrix
>> В вёрстке – HTML5 + CSS3
Люблю, когда ТЗ сделано с душой. Тогда и сайты получаются отличные :)
>>> КОНСУЛЬТИРУЮ 24/7 ЗДЕСЬ: vk.com/psyhello
Привет, я получил заказ от строительной компании, вижу у тебя хорошие отзывы, можешь взять в работу один проект?