psyhello

Иван Мазаев psyhello

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка и правка сайтов любой сложности.

Привет! Меня зовут Иван Мазаев. Я программист. 

Живу этим, и люблю делать хорошие сайты. 

Могу назвать себя экспертом: 

>> В разработке сайтов "под ключ"на CMS таких как Joomla, WordPress, 1C-Bitrix 

>> В вёрстке – HTML5 + CSS3 

Люблю, когда ТЗ сделано с душой. Тогда и сайты получаются отличные :) 

>>> КОНСУЛЬТИРУЮ 24/7 ЗДЕСЬ: vk.com/psyhello

WordPressHTMLJoomlaБитрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
catAdmiral
34 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Нужен сайт-визитка
Иван предоставил подробное ТЗ, что и позволило выполнить работу раньше сроков и без лишних правок! Рекомендую.
Все отлично сделал, раньше срока, рекомендую как толкового специалиста в области веб-дизайна. Понимает, что такое верстка, и как облегчить верстальщику работу.
Ответный отзыв