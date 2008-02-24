Нужно: 1) дизайн стильный, но не громоздкий. 2) несложная новостная лента на главной странице, можно без возможности комментирования, но лучше чтобы можно было. 3) несколько разделов, контент которых будет заполнен позже 4) несложный форум, чтобы можно было его легко ...