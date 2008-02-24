Нужно: 1) дизайн стильный, но не громоздкий. 2) несложная новостная лента на главной странице, можно без возможности комментирования, но лучше чтобы можно было. 3) несколько разделов, контент которых будет заполнен позже 4) несложный форум, чтобы можно было его легко ...
Имя: Трухтанов Никита
Никнейм: PsyXaoc
Профиль: Видео монтаж.
Место работы: В настоящее время фрилансер.
ICQ: 234206163
E-mail: [email protected]
Birth: 7 May 1987
Национальность: Русский
Семейное положение: Холост
Услуги:
Создание видео роликов любой сложности, возможна аренда Мини ПТС или более серьезного оборудования(оговаривается отдельно). Монтаж видео(любые носители), озвучка, создание ДВД. 30$ в час
Контакты:
ICQ: 234206163
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
- $300Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно сделать скрипт для регистрации участников фан-клуба и внедрить его в дизайн сайта. Или же сделать отдельный модуль для IPB для регистрации уже сущетвующих пользователей, так и отдельную регистрацию для не пользователей форума. подробности по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$400
10 баллов
16 лет назад
Адекватный заказчик, своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Все отлично! Терпеливо дождался пока наша тормознуться контора сделала хостинг.
$30
10 баллов
16 лет назад
Все отлично. Заплатил сколько нужно. Работать было приятно.
Ответный отзыв
Все ок!