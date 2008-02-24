psyxaoc

Никита Трухтанов psyxaoc

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Имя: Трухтанов Никита

Никнейм: PsyXaoc

Профиль: Видео монтаж.

Место работы: В настоящее время фрилансер.

ICQ: 234206163

E-mail: [email protected]

Birth: 7 May 1987

Национальность: Русский

Семейное положение: Холост

Услуги:

Создание видео роликов любой сложности, возможна аренда Мини ПТС или более серьезного оборудования(оговаривается отдельно). Монтаж видео(любые носители), озвучка, создание ДВД. 30$ в час

Контакты:

ICQ: 234206163

e-mail: [email protected]

  • Сайт посвященный гмо-технологиям

    $300

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    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт фан-клуба рок группы

    $50

    Нужно сделать скрипт для регистрации участников фан-клуба и внедрить его в дизайн сайта. Или же сделать отдельный модуль для IPB для регистрации уже сущетвующих пользователей, так и отдельную регистрацию для не пользователей форума. подробности по ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
batonych
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$400
10 баллов
16 лет назад
Сайт посвященный гмо-технологиям
Адекватный заказчик, своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
Все отлично! Терпеливо дождался пока наша тормознуться контора сделала хостинг.
Ответный отзыв
prophetz
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Скрипт фан-клуба рок группы
Все отлично. Заплатил сколько нужно. Работать было приятно.
Все ок!
Ответный отзыв