Разработка сайтов - PHP, MySQL, JavaScript, Laravel, WordPress

Разработка и доработка сайтов - PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, CodeIgniter, Laravel, WordPress, MODX.

Профессиональные навыки:

· Знание и применение структурных паттернов MVC, HMVC, MVP.

· WEB: HTML5, CSS3, PHP 5.6, 7, 8 JavaScript(ES5, ES6)

· WEB технологии и популярные библиотеки: AJAX, JQuery UI, HTML5 Canvas, HTML5 WebSocket (PHP Ratchet WebSockets).

· Навыки работы с системой контроля версий GIT

· Навыки работы с пакетным менеджером Composer

· Опыт работы с API: youtube, steam, vk, unitpay,ulogin и т.п. В зависимости от поставленной задачи могу изучить и применить любой другой API.

· CMS: WordPress, Joomla, UCoz, MyBB, есть опыт написания своих собственных CMS.

· СУБД: MySQL, SQLite

· Фреймворки: C# - .NET Framework. JavaScript – Jquery, AngularJS, VueJS. PHP - CodeIgniter 3, Laravel.

· CSS фреймворки: Bootstrap, Materialize CSS, IonicFramework 2.

Общие навыки

· Администрирование веб-сайтов, серверов,проектирование БД, ОС Windows, Linux (Ubuntu, XUbuntu),

Предоставляемые услуги

· Верстка макетов по PSD шаблону. (Лединги, блоги, магазины и др.) Верстка макетов почтовых рассылок.

· Разработка веб-сайтов, используя современные технологии и текущие тенденции веб-дизайна.

· Разработка веб-скриптов на PHP, JavaScript. (Frontend и Backend разработка ) - обработка звука, видео, текста, анимация, графика, работа с API, сокеты, СУБД, парсеры, аналиаторы, интегрция скриптов и т.д.

· Анализ и аудит сайтов, проверка на ошибки, валидацию, уменьшение веса, увеличение скорости загрузки сайта, составление отчета о проделанной работе.

· Разработка прикладных программ на C#. - работа с СУБД, панели управления сайтом, обработка текста, звука, видео, работа с ОС, взаимодействие с API, графика