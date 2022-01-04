Разработка и доработка сайтов - PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, CodeIgniter, Laravel, WordPress, MODX.
Профессиональные навыки:
· Знание и применение структурных паттернов MVC, HMVC, MVP.
· WEB: HTML5, CSS3, PHP 5.6, 7, 8 JavaScript(ES5, ES6)
· WEB технологии и популярные библиотеки: AJAX, JQuery UI, HTML5 Canvas, HTML5 WebSocket (PHP Ratchet WebSockets).
· Навыки работы с системой контроля версий GIT
· Навыки работы с пакетным менеджером Composer
· Опыт работы с API: youtube, steam, vk, unitpay,ulogin и т.п. В зависимости от поставленной задачи могу изучить и применить любой другой API.
· CMS: WordPress, Joomla, UCoz, MyBB, есть опыт написания своих собственных CMS.
· СУБД: MySQL, SQLite
· Фреймворки: C# - .NET Framework. JavaScript – Jquery, AngularJS, VueJS. PHP - CodeIgniter 3, Laravel.
· CSS фреймворки: Bootstrap, Materialize CSS, IonicFramework 2.
Общие навыки
· Администрирование веб-сайтов, серверов,проектирование БД, ОС Windows, Linux (Ubuntu, XUbuntu),
Предоставляемые услуги
· Верстка макетов по PSD шаблону. (Лединги, блоги, магазины и др.) Верстка макетов почтовых рассылок.
· Разработка веб-сайтов, используя современные технологии и текущие тенденции веб-дизайна.
· Разработка веб-скриптов на PHP, JavaScript. (Frontend и Backend разработка ) - обработка звука, видео, текста, анимация, графика, работа с API, сокеты, СУБД, парсеры, аналиаторы, интегрция скриптов и т.д.
· Анализ и аудит сайтов, проверка на ошибки, валидацию, уменьшение веса, увеличение скорости загрузки сайта, составление отчета о проделанной работе.
· Разработка прикладных программ на C#. - работа с СУБД, панели управления сайтом, обработка текста, звука, видео, работа с ОС, взаимодействие с API, графика
Портфолио
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