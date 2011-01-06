Наташа - отличный работодатель и прекрасный человек :) Не смотря на то, что это ее первый проект, на сроки, которые она находится на этом сайте (а на это труженики всегда обращают особое внимание), эта девушка с первых минут общения расположила к себе и проявила себя, как опытный заказчик. Работали без предоплаты, но я была уверена, что все будет отлично в финансовом плане. Сдала работу - на следующий день уже получила всю денежку. Хочу выразить Вам благодарность за возможность поработать :) Удачи Вам и успехов в бизнесе!