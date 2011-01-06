Ищется программист для периодической работы над проектами (в дальнейшем, возможно, более или менее постоянной загрузки) по обработке баз данных в статистических программах (SPSS - как наиболее распространенная; можно в Statistic'e, или в чем-то еще (но ...
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- Базы данных1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется прокодировать данные в Excel'е (социология). Есть массив: нужно составить кодификаторы для однотипных вопросов и унифицировать/перекодировать данные. Работа очень простая, тупая, но требует внимательности и тщательности. По объему - на 3-8 часов (смотря сколько кусков ...Базы данных3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Всем доброго времени суток и с Новым годом! Требуется траснкрибировать (расшифровать) аудиозаписи интервью длительностью 30-60 мин. Тема - напитки, слышимость нормальная. Срок - до вечера 4го января (можно взять 1-2-3 интервью). Просьба написать ...Прочее3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
14 лет назад
Вежливый и объективный заказчик? Да. Уважительное отношение ко времени исполнителя? Да. Полный и скорый рассчет? Да. Позитивное общение и абсолютно приятное послевкусие от работы? Да! Категорически плюсую! Наталья, благодарю Вас за успешно завершенный и перспективный проект.
Ответный отзыв
Отличная работа, и очень понравилось работать с Региной. Максимально полная расшифровка записей не особо хорошего качества - это must, и поэтому не так уж редко встречается. Основной же плюс: четкое и грамотное общение, ведение дел, соблюдение сроков и договоренностей. Это профессиональный стиль работы, который очень радует и который не так часто встречается. Спасибо! Обязательно продолжим сотрудничество. Возможно, попробуем сделать что-то еще, помимо транскриптов.
$10
10 баллов
14 лет назад
Наташа - отличный работодатель и прекрасный человек :) Не смотря на то, что это ее первый проект, на сроки, которые она находится на этом сайте (а на это труженики всегда обращают особое внимание), эта девушка с первых минут общения расположила к себе и проявила себя, как опытный заказчик. Работали без предоплаты, но я была уверена, что все будет отлично в финансовом плане. Сдала работу - на следующий день уже получила всю денежку. Хочу выразить Вам благодарность за возможность поработать :) Удачи Вам и успехов в бизнесе!
Ответный отзыв
Все очень хорошо: Анна делала транскрипты аудиозаписей, подхватила большой объем работы, по собственной инициативе подключила к этому еще одного исполнителя. Все время была на связи, в т.ч. и во время праздников - что очень удобно даже при такой простой и технической работе. Аудиозаписи были не особенно хорошего качества, но все сложные места были ею отмечены. Вообще, удобно и легко работать - рекомендую:)))