pukhovaalesya

Алеся Пухова pukhovaalesya

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Создаю дизайн от души и без головной боли.

Обо мне

Привет!) Меня зовут Алеся, мне 25 года и я являюсь веб-дизайнером. Я человек ответственный, надежный и коммуникабельный. Разбираюсь в типографике, стилистике, композиции. Знаю, как сделать дизайн удобным и интуитивно понятным для пользователя, привлечь новых клиентов, повысить продажи товара или услуги.

Я разрабатываю UI/UX дизайн лендингов , баннеров, визиток или интернет-магазина. Работа будет готова точно в срок, и так же можем работать по договору.

Моя первостепенная задача, это угодить клиенту. В связи с этим, к правкам отношусь спокойно и делаю их абсолютно бесплатно! Всегда готов предложить своё видение, но главное, чтобы Вы остались довольны, и вернулись ко мне с новыми интересными проектами )

Я уверена что мы найдем с вами общий язык и сделаем все красиво и логично)

Мой телеграмм: https://t.me/AlesyaPukhova

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Отзывы заказчиков

andrey_john
Андрей 
34 года
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
10 баллов
2 года назад
Дизайн и магазин на shopify
Shopify
Рекомендую, быстро и качественно выполнена работа, всего одна правка по дизайну, знает что нужно и чувствует тонкости.
Однозначно рекомендую, работать приятно и легко. Оплата своевременная.
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