Обо мне
Привет!) Меня зовут Алеся, мне 25 года и я являюсь веб-дизайнером. Я человек ответственный, надежный и коммуникабельный. Разбираюсь в типографике, стилистике, композиции. Знаю, как сделать дизайн удобным и интуитивно понятным для пользователя, привлечь новых клиентов, повысить продажи товара или услуги.
Я разрабатываю UI/UX дизайн лендингов , баннеров, визиток или интернет-магазина. Работа будет готова точно в срок, и так же можем работать по договору.
Моя первостепенная задача, это угодить клиенту. В связи с этим, к правкам отношусь спокойно и делаю их абсолютно бесплатно! Всегда готов предложить своё видение, но главное, чтобы Вы остались довольны, и вернулись ко мне с новыми интересными проектами )
Я уверена что мы найдем с вами общий язык и сделаем все красиво и логично)
Мой телеграмм: https://t.me/AlesyaPukhova
Портфолио
- Кроссовки Adidasнет просмотров
- Дизайн первого экрана для флориста11 просмотров
- Интернет-магазин BANDI11 просмотров
- Баннер косметики11 просмотров
- Дизайн первых экранов16 просмотров
- Портфолио (интернет-магазин)16 просмотров
- Портфолио ( баннеры)16 просмотров