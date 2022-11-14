Создаю дизайн от души и без головной боли.

Обо мне

Привет!) Меня зовут Алеся, мне 25 года и я являюсь веб-дизайнером. Я человек ответственный, надежный и коммуникабельный. Разбираюсь в типографике, стилистике, композиции. Знаю, как сделать дизайн удобным и интуитивно понятным для пользователя, привлечь новых клиентов, повысить продажи товара или услуги.

Я разрабатываю UI/UX дизайн лендингов , баннеров, визиток или интернет-магазина. Работа будет готова точно в срок, и так же можем работать по договору.

Моя первостепенная задача, это угодить клиенту. В связи с этим, к правкам отношусь спокойно и делаю их абсолютно бесплатно! Всегда готов предложить своё видение, но главное, чтобы Вы остались довольны, и вернулись ко мне с новыми интересными проектами )

Я уверена что мы найдем с вами общий язык и сделаем все красиво и логично)

Мой телеграмм: https://t.me/AlesyaPukhova