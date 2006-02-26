puladesign

Необходим Flash- дизайнер Хорошее знание Action-script. Крайне приветствуется умение рисовать "руками" Ваши письма в свободной txt форме присылайте на емайл или ICQ C уважением, Чингис
- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходим PHP - программист Хорошее знание PHP + MYSQL. Приветствуется знание FLASH, основы администрирования. Корпоративные пьянки и творческий коллектив гарантируется. Оплата - ставка + проценты Ваши письма в свободной txt форме присылайте на емайл или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Добрый день Для постоянных заказов необходим HTML кодер Необходима кроссбраузерная "резиновая" CSS верстка Пишите на майл или в аську С уважением, ЧингисHTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день Собирается группа разработчиков для создания мобильных игр. Опыт разработки подобных проектов обязателен Ждем примеры Ваших работ на e-mail. С уважением, Баринов ЧингисМобильные приложения1 заявкаЗакрыт18 лет назад