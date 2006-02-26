puladesign

Гость puladesign

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Flash дизайнер

    $1000

    Необходим Flash- дизайнер Хорошее знание Action-script. Крайне приветствуется умение рисовать "руками" Ваши письма в свободной txt форме присылайте на емайл или ICQ C уважением, Чингис

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP программист

    $1000

    Необходим PHP - программист Хорошее знание PHP + MYSQL. Приветствуется знание FLASH, основы администрирования. Корпоративные пьянки и творческий коллектив гарантируется. Оплата - ставка + проценты Ваши письма в свободной txt форме присылайте на емайл или ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • HTML кодер

    $250

    Добрый день Для постоянных заказов необходим HTML кодер Необходима кроссбраузерная "резиновая" CSS верстка Пишите на майл или в аську С уважением, Чингис

    HTMLCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимы люди имеющие опыт работы разработки сетевых мобильных игр

    Добрый день Собирается группа разработчиков для создания мобильных игр. Опыт разработки подобных проектов обязателен Ждем примеры Ваших работ на e-mail. С уважением, Баринов Чингис

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад