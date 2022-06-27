👌 Дизайню от сердца и души: лендинги, сайты

Привет!

Меня зовут Вадим, мне 22 года и я из города, который считают пасмурным круглый год — Санкт-Петербурга. На самом деле это не так, иначе депрессия заполнила бы мой разум. Наоборот люблю весело проводить время, шутить шутки и иногда привносить игривость в свой дизайн. Не всегда же шаблонные фразы использовать, верно? Еще обожаю спорт. Если вы слышали про такой вид спорта как флорбол, тогда мысленно жму руку.

Ищите дизайнера, который сделает крутой дизайн? Вы пришли по адресу!

 ﻿Основной инструмент — Figma

Мой арсенал:

 создание креативных лендингов с поп-апами для введения контактной информации

 составление дашбордов с подбором цветовой гаммы как для светлой, так и для темной темы

 разработка калькуляторов с понятным интерфейсом

 подбор иконок, векторных иллюстраций, шрифтов для дизайна

 дизайн кликабельных баннеров

 создание интернет-магазина (главная страница, каталог, страница товара, корзина и контакты)

Вспомогательный инструмент — Photoshop

редактирование фотографий: изменение фона, цвета

добавление теней и эффекта размытия

﻿

﻿ ﻿Для меня очень важно сделать удобный и качественный дизайн

Считаю, что крайне необходимо придерживаться подхода к ответственному выполнению проектов, только так возможно плодотворное сотрудничество. Не люблю приносить негативные эмоции другим людям, поэтому успех при выполнении — моя основная цель.

 Работаю по предоплате

Крайне воодушевляет, когда проект выполнен до конца. Однако если вам не понравился мой вариант воплощения идеи, то без проблем верну предоплату. Мы все люди разные, и видение дизайна тоже может отличаться.

Если требуется внести правки, то спешу сообщить отличную новость — правки бесплатные!

 Буду рад обсудить заказ

Любой вариант общения — скайп, зум, тимвьювер и другие — позволяет закрыть все волнующие вопросы и повысить качество конечного результата!

 Оплата

WebMoney —

Paypal —