Здравствуйте, Я Антохин Анатолий. Моя официальная работа это создания Рекламных видео роликов, для различных площадок (ТВ, Уличные экраны, экраны в торговых центрах) В своей сфере я работаю больше 4х лет.
Кроме официальной работы мне нравится работать и в других сферах:
Я делаю видеоподборки на канале youtube, Я делаю тем кто обратится видео заставки для их каналов, да и просто помогаю в монтаже.
Кроме этого я так же занимаюсь фрилансом для некоторых компаний, съёмка и монтаж, оформление их видео программ.
Ну а если вкратце, я умею и у меня есть в этом опыт:
— Создание не дорогих рекламных видео роликов;
— Создание видео заставок для различных целей (youtube, tv, офисного использования);
— Создание презентационных видео;
— Монтаж, композинг;
— Рекламные баннеры для сайтов, анимированных и статичных, как flash так и photoshop;
— Рекламу для билбордов, растяжек и т.д;
— Афиш мероприятий;
— Создание Аудио Рекламы (как для радио, так и для торговых центров).
К любой работе подхожу ответственно, сколько бы не стоила работа.
Отлично владею программами:
- Adobe Premiere;
- Adobe After Effects;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Audition.
Хорошо знаю (на уровне применения при работе) программы:
- CorelDRAW;
- CINEMA 4D;
- 3ds Max;
- Adobe Flash;
- Adobe Illustrator.
Весёлый, ответственный, порядочный человек. Умею разграничивать работу от развлечений.
Идейный, когда чем-то воодушевлён меня не остановить.
Легко обучаемый, особенно если это связанно с программным обеспечением.
Страничка Vimeo:
Так же видео созданные мной:
В свободное время занимаюсь таким:
Нажать для перехода
А так же таким(где мы сами придумываем сценарии, сами монтируем и накладываем звуковые/видео эффекты):
Портфолио
- Заставка, перебивка — КуКуРуза ТВ374 просмотра
- Вадим Казаченко — Афиша и баннеры374 просмотра
- Дискотека 80-х — Афиша и баннеры442 просмотра
- Hyundai — АудиоРеклама375 просмотров