Я официально работаю "инженером видео монтажа" в рекламном агентстве в Республике Беларусь в городе Минске.

Здравствуйте, Я Антохин Анатолий. Моя официальная работа это создания Рекламных видео роликов, для различных площадок (ТВ, Уличные экраны, экраны в торговых центрах) В своей сфере я работаю больше 4х лет.

Кроме официальной работы мне нравится работать и в других сферах:

Я делаю видеоподборки на канале youtube, Я делаю тем кто обратится видео заставки для их каналов, да и просто помогаю в монтаже.

Кроме этого я так же занимаюсь фрилансом для некоторых компаний, съёмка и монтаж, оформление их видео программ.

Ну а если вкратце, я умею и у меня есть в этом опыт:

— Создание не дорогих рекламных видео роликов;

— Создание видео заставок для различных целей (youtube, tv, офисного использования);

— Создание презентационных видео;

— Монтаж, композинг;

— Рекламные баннеры для сайтов, анимированных и статичных, как flash так и photoshop;

— Рекламу для билбордов, растяжек и т.д;

— Афиш мероприятий;

— Создание Аудио Рекламы (как для радио, так и для торговых центров).

К любой работе подхожу ответственно, сколько бы не стоила работа.

Отлично владею программами:

- Adobe Premiere;

- Adobe After Effects;

- Adobe Photoshop;

- Adobe Audition.

Хорошо знаю (на уровне применения при работе) программы:

- CorelDRAW;

- CINEMA 4D;

- 3ds Max;

- Adobe Flash;

- Adobe Illustrator.

Весёлый, ответственный, порядочный человек. Умею разграничивать работу от развлечений.

Идейный, когда чем-то воодушевлён меня не остановить.

Легко обучаемый, особенно если это связанно с программным обеспечением.

Страничка Vimeo:

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Так же видео созданные мной:

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В свободное время занимаюсь таким:

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А так же таким(где мы сами придумываем сценарии, сами монтируем и накладываем звуковые/видео эффекты):

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