punds

Анатолий punds

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Я официально работаю "инженером видео монтажа" в рекламном агентстве в Республике Беларусь в городе Минске.

Здравствуйте, Я Антохин Анатолий. Моя официальная работа это создания Рекламных видео роликов, для различных площадок (ТВ, Уличные экраны, экраны в торговых центрах) В своей сфере я работаю больше 4х лет.

Кроме официальной работы мне нравится работать и в других сферах:

Я делаю видеоподборки на канале youtube, Я делаю тем кто обратится видео заставки для их каналов, да и просто помогаю в монтаже.

Кроме этого я так же занимаюсь фрилансом для некоторых компаний, съёмка и монтаж, оформление их видео программ.

Ну а если вкратце, я умею и у меня есть в этом опыт:

— Создание не дорогих рекламных видео роликов;

— Создание видео заставок для различных целей (youtube, tv, офисного использования);

— Создание презентационных видео;

— Монтаж, композинг;

— Рекламные баннеры для сайтов, анимированных и статичных, как flash так и photoshop;

— Рекламу для билбордов, растяжек  и т.д;

— Афиш мероприятий;

— Создание Аудио Рекламы (как для радио, так и для торговых центров).

К любой работе подхожу ответственно, сколько бы не стоила работа.

Отлично владею программами:

- Adobe Premiere;

- Adobe After Effects;

- Adobe Photoshop;

- Adobe Audition.

Хорошо знаю (на уровне применения при работе) программы:

- CorelDRAW;

- CINEMA 4D;

- 3ds Max;

- Adobe Flash;

- Adobe Illustrator.

Весёлый, ответственный, порядочный человек. Умею разграничивать работу от развлечений. 

Идейный, когда чем-то воодушевлён меня не остановить. 

Легко обучаемый, особенно если это связанно с программным обеспечением. 

Страничка Vimeo:

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Так же видео созданные мной: 

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В свободное время занимаюсь таким: 

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А так же таким(где мы сами придумываем сценарии, сами монтируем и накладываем звуковые/видео эффекты): 

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Отзывы заказчиков

avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Озвучивание русского алфавита
Главное - у Анатолия - великолепный, приятный бархатный голос. Пожелания по техническим требованиям выполнены безукоризненно. Были приятно удивлены что Анатолий прислал несколько вариантов для выбора. Сроки молниеносные. Большое Спасибо. Очень рекомендую. Будем дальше сотрудничать.
Чётко поставлены задачи и требования. Никакого игнора, отвечает быстро. Оплата в срок и с приятными бонусами! Рекомендую!
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$25/час
от $10от 2 часов
#48
Аудиомонтаж
нет отзывов
$25/час
от $10от 2 часов
#348